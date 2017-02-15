Ford Francis Coppola’nın ünlü Vietnam Savaşı filmi Apocalypse Now’ın bir de oyununun geliştirildiği geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

Kickstarter üzerinden kampanya ile para toplanan Apocalypse Now’ın Kickstarter kampanyası yapımcılar tarafından iptal edildi. Bunun nedeninin ise beklenen miktar ile toplanan miktar arasında uçurum olması.

25 Ocak tarihinde açılan Kickstarter kampanyasında hedef oyunun geliştirilme sürecinde kullanılacak olan 900.000 doları toplamaktı. Ancak oyun kampanyanın 10. gününde ancak 170.000 dolar para toplayabildi. Korku RPG türünde olacak oyunda aslında oldukça önemli isimler çalışıyor. Gears of War, Fallout, Wasteland 2 ve Torment: Tides of Numenera gibi yapımlarda çalışan ekibin yanında Hollywood’un efsane yönetmenleri arasında yer alan Ford Francis Coppola yer alıyor.

900.000 dolar aslında oyunun geliştirme maliyetlerinin 5’te 1’ini oluşturuyor. Yapılan açıklamaya göre herkesin oynamak isteyeceği otantik bir oyun olacak olan oyunun neredeyse 5 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olması bekleniyor. Oyunun yönetmeni Montgomery Markland oyunu 2020 yılında piyasaya süreceklerini açıkladı. Oyunun bağış kampanyası ise kendi sitesinden devam ediyor. Ancak burada da durumlar pek istenen seviyede değil gibi gözüküyor.