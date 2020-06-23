Battle Royale oyunlar arasında önemli bir yere sahip olan Apex Legends mobil platformlara gelmeye hazırlanıyor. EA cephesi oyunu yıl sonuna kadar iOS ve Android için çıkaracaklarını duyurdu.

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Android ve iOS için Apex Legends müjdesi!

Apex Legends yıl sonuna kadar mobil platformlara gelebilir. EA CEO‘su Andrew Wilson yaptığı açıklama ile dünyaca ünlü oyunun mobil platformlar için çok yakın bir zamanda çıkabileceğini belirtti. Battle Royale oyunlarının öncülerinden olan EA yapımı oyun, görünüşe göre hayranlarını daha fazla bekletmeyecek gibi gözüküyor. Oyunun Nintendo Switch versiyonu içinde çalışmalarını sürdüler Electronic Arts böylece oyunu her platforma çıkartma hedefine bir nebze olsun daha yaklaşmak istiyor.

Özellikle oyun dünyasındaki en büyük rakipleri olan Fortnite, PUBG ve Call of Duty gibi oyunların mobil platformlar içerisinde yer alması Electronic Arts‘ı bu yönde bir gelişime teşvik etmiş gibi gözüküyor. Ancak Electroinc Arts oyunu en sıkıntısız haliyle piyasaya sürmek istiyor. Firma gelen bilgilere göre oyunu başlangıçta her ülkeye aynı anda sunmayacak. Oyunun test aşaması için belli ülkelerde erişime açılması düşünülürken, gelen geri dönüşlere göre geliştirmelerin devam edilmesi planlanıyor. Henüz çıkış tarihi belli olmayan aksiyon oyununun, ilerleyen günlerde bizlere daha fazla detaylar vermesi bekleniyor. Bakalım Apex Legends mobil platformlara ilk çıktığı gün yarattığı etkiyi yaratabilecek mi bekleyip göreceğiz.