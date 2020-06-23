Mobil
Apex Legends yıl sonuna kadar mobil platformlara gelebilir!
Battle Royale oyunlar arasında önemli bir yere sahip olan Apex Legends mobil platformlara gelmeye hazırlanıyor. EA cephesi oyunu yıl sonuna kadar iOS ve Android için çıkaracaklarını duyurdu.
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Android ve iOS için Apex Legends müjdesi!
Apex Legends yıl sonuna kadar mobil platformlara gelebilir. EA CEO‘su Andrew Wilson yaptığı açıklama ile dünyaca ünlü oyunun mobil platformlar için çok yakın bir zamanda çıkabileceğini belirtti. Battle Royale oyunlarının öncülerinden olan EA yapımı oyun, görünüşe göre hayranlarını daha fazla bekletmeyecek gibi gözüküyor. Oyunun Nintendo Switch versiyonu içinde çalışmalarını sürdüler Electronic Arts böylece oyunu her platforma çıkartma hedefine bir nebze olsun daha yaklaşmak istiyor.
Özellikle oyun dünyasındaki en büyük rakipleri olan Fortnite, PUBG ve Call of Duty gibi oyunların mobil platformlar içerisinde yer alması Electronic Arts‘ı bu yönde bir gelişime teşvik etmiş gibi gözüküyor. Ancak Electroinc Arts oyunu en sıkıntısız haliyle piyasaya sürmek istiyor. Firma gelen bilgilere göre oyunu başlangıçta her ülkeye aynı anda sunmayacak. Oyunun test aşaması için belli ülkelerde erişime açılması düşünülürken, gelen geri dönüşlere göre geliştirmelerin devam edilmesi planlanıyor. Henüz çıkış tarihi belli olmayan aksiyon oyununun, ilerleyen günlerde bizlere daha fazla detaylar vermesi bekleniyor. Bakalım Apex Legends mobil platformlara ilk çıktığı gün yarattığı etkiyi yaratabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Realme C11 modelinin lansman tarihi belli oldu!
Çinli teknoloji şirketinin merakla beklenen orta segment akıllı telefonu Realme C11 modelinin lansman tarihi belli oldu. Şirketin yeni telefonu hakkında yeni detaylar, resmi belgeler ve sızıntılar aracılığıyla ortaya çıkmaya devam ediyor.
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Realme orta giriş seviye akıllı telefon serisi C ailesine yeni bir cihaz eklemeye hazırlanıyor. Firma geçtiğimiz günlerde aldığı bazı sertifikalar ile bunun sinyalini bizlere göstermişti. Realme C11 adıyla gelmesi beklenen cihazın işlemcisinin yanında bazı teknik özellikleri de belli oldu.
6.52 inç büyüklüğünde 1600 x 720 çözünürlüğünde Corning Gorilla Glass 3+ korumalı ekran ekran ile gelecek olan bu model, MediaTek Helio G35 yonga setinden beslenecek. Uygun fiyatı korumak için 2 GB RAM kullanan cihaz, 32 GB dahili depolama birimine yer verecek.
Şirket tarafından sosyal medyada paylaşılan bilgiye göre Realme C11, 30 Haziran tarihinde çevrimiçi bir etkinlik ile resmen tanıtılacak. Söz konusu akıllı telefonun ilk olarak Hindistan ve Çin pazarında satışa çıkması bekleniyor. Realme’nin C11 modelinin, ülkemize satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Realme C11 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.52 inç büyüklüğünde 1600 x 720 çözünürlüğünde
- Koruma: Corning Gorilla Glass 3+
- İşlemci: 2.3GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli MediaTek Helio G35 12nm yonga seti (Cortex-A53 CPU) ARM GPU
- RAM: 2 GB LPDDR4x
- Depolama birimi: 32 GB – microSD kart ile 256 GB’a kadar hafıza arttırımı
- İşletim sistemi: Realme UI tabanlı Android 10
- Arka kamera: 13 Megapiksel ana + 2 Megapiksel derinlik sensörlü
- Ön kamera: 8 Megapiksel
- Bağlantı: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou
- Batarya: 5000 mAh
Akıllı Telefonlar
Redmi 8 ailesi 19 milyon satış adedine ulaştı!
Xiaomi, global pazarda büyük ilgi gören Redmi 8 serisinin satış rakamlarını açıkladı. 4 farklı modelden oluşan seri, toplamda 19 milyon adet satış rakamına ulaştı.
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Xiaomi’nin alt markası olarak yoluna devam eden Redmi, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde büyük kullanım oranına sahip. Çin’in en popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden bir paylaşımda bulunan şirket CEO’su Lu Weibing, Redmi 8 serisindeki modellerin 19 milyon adet satışa ulaştığını duyurdu.
Redmi’nin 8 ailesi ilk olarak 2019’un Eylül ayında piyasaya çıkmıştı. Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 8A Dual ve Redmi 8A Pro olmak üzere dört farklı modele sahip olan seri, uygun fiyata karşın tatmin edici özellikleriyle öne çıkıyor. Dünya geneli olan bu satış sayısı için Xiaomi’nin de memnun olduğu belirtiliyor. Söz konusu modelin başarısından sonra gelecek modellerin de nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
Redmi 8 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.26 inç boyutunda, HD+ (1520 x 720 piksel) çözünürlük
- İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 439,
- Grafik birimi: Adreno 505 GPU
- RAM: 3 GB veya 4 GB
- Depolama alanı: 32 GB veya 64 GB (microSD desteğine sahip, 512 GB’ye kadar)
- Ön kamera: 8 megapiksel çözünürlüğünde (yüz tanıma ve portre modu desteğiyle)
- Arka kamera: Sony IMX363 sensörlü 12 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera (f/1.8 diyafram açıklığında), 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü
- LED flaş
- Çift SIM desteği
- Arka kısımda bulunan parmak izi okuyucu sensörü
- Bağlantı: Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C
- Batarya: 18 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh
Akıllı Telefonlar
Nubia Red Magic 5G Lite modeli duyuruldu!
Nubia, oyun severlerin merakla beklediği uygun fiyatlı Red Magic 5G Lite modelini duyurdu. Şirketin yeni cihazı İspanya‘da Vodafone aracılığıyla satışa çıkıyor.
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Çin merkezli akıllı telefon üreticisi, amiral gemisi olarak satışa sunduğu Redmi Magic 5G‘nin alt modeli olan Red Magic 5G Lite, Avrupa’da raflardaki yerini almaya başladı.
6.65 inç büyüklüğünde 1080 × 2340 çözünürlüğünde 120 Hz AMOLED ekran ile gelen telefonda, Snapdragon 765G yonga setine yer veriliyor. Bu yüksek çözünürlüklü ekran, 120 Hz ekran yenileme ve 240 Hz dokunmatik hızıyla oldukça etkili bir ekran performansı sunmayı hedefliyor. Ayrıca 8 GB RAM ile gelen telefonda 256 GB dahili depolama birimi bulunuyor.
İlk olarak İspanya’da satışa çıkacak olan cihaz, Vodafone aracılığıyla satın alınabiliyor. Nubia Red Magic 5G Lite için 612 euro değerinde 36 aylık bir ödeme planı sunuluyor. Son olarak söz konusu cihazın diğer ülkelerde ne zaman ise netlik kazanmadı.
Nubia Red Magic 5G Lite modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.65 inç büyüklüğünde 1080 × 2340 çözünürlüğünde 120 Hz AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 765G
- Grafik birimi: Adreno 620
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- Depolama: 256 GB
- Arka kamera: 48 Megapiksel Sony IMX582 sensör f/1.75 diyafram + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik sensörü f/2.4 diyafram
- Ön kamera: 12 Megapiksel f/1.9 diyafram
- Güvenlik: Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
- Bağlantı: 5G SA/ NSA / Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, Dual-frequency (L1+L5), GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
- Batarya: 5.100 mAh, 18W hızlı şarj destekli
- Boyutlar: 171.7×78.5×9.1mm
- Ağırlık: 215 gram