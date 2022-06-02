AnTuTu, 2022 Mayıs ayı için en güçlü Android akıllı telefonların sıralamasını yayınladı. Geçen aydan bu yana olduğu gibi, platform üç farklı sıralama açıklıyor. Bunlar, üst düzey telefonlar, orta sınıfın en iyisi ve düşük fiyatlarla yüksek kaliteli amiral gemileri yer alıyor. İşte tüm ayrıntılar.

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En üst seviyede, bir kez daha Xiaomi’nin Black Shark 5 Pro‘su lider durumda. Oyuncular için akıllı telefon geçen Nisan ayında sıralamanın zirvesine ulaştı. Performans, toplam 16 GB RAM ile birleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 1 işlemci içinde bulunduruyor.

İçindekiler İşte Mayıs 2022 için AnTuTu sıralaması

İşte Mayıs 2022 için AnTuTu sıralaması

İkinci sırada, uzun süredir ilk sırada yer alan Nubia’nın Red Magic 7 Pro‘su yer alıyor. Onu Lenovo Y90, Vivo X80, IQOO 9/9 Pro ve X80 serisinden üç model takip ediyor. Sıklıkla, sıralamaya büyük ölçüde Qualcomm işlemci ile donatılmış akıllı telefonlar hakimdir. Ancak, bir Mediatek yonga seti olan Dimensity 9000 ile donatılmış iki telefonda yer alıyor.

Uygun fiyatlı üst düzey Android amiral gemilerinin sıralamasına bakacak olursak, listenin başında Mediatek‘in Dimensity 8100‘ü tarafından desteklenen bir akıllı telefon olan VIVO S15 Pro yer alıyor.

Bu sıralamanın esas olarak Mediatek işlemciye sahip telefonlardan oluştuğunu unutmayın. Yalnızca iki telefon, Vivo S15 ve IQOO Neo 6 SE, bir Qualcomm Snadragon 870 çipini kullanıyor.

Son olarak, orta sınıf Android akıllı telefon sıralamasına, Qualcomm’un Snapdragon 778G‘sinden güç alan başka bir IQOO akıllı telefon olan iQOO Z5 hakim. Xiaomi Civi 1S ve Honor 60 Pro sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. Yine, Qualcomm çiplerinin her yerde mevcut olduğu açıktır. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.