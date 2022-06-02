Geçtiğimiz günlerde sizlerle Redmi Note 11 serisiyle birlikte Note 10 Pro’nun dörtlü video kıyaslamasını paylaşmıştık. Şimdi ise Redmi Note 11 ailesi tamamlandı ve biz de ailenin dört üyesinin video performanslarını kıyasladık. Kıyaslamamızda Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11 Pro+ 5G modeli yer alıyor. Peki sizce bu dört telefon arasında hangisi daha iyi video çekiyor? Hangi telefonun verdiği görüntüler, renkler ve mikrofon kalitesi daha iyi? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler…

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