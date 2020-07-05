AnTuTu, Haziran’ın en güçlü telefonunu açıkladı!

AnTuTu Benchmark, her ay olduğu gibi Haziran ayında da en yüksek puan alan Android telefonların listesini yayınladı. Listeye BBK Electronics markaları damgasını vururken, orta seviyede ise rekabet kızışmış gibi gözüküyor!

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Haziran ayının AnTuTu lideri Oppo Find X2 Pro oldu!

AnTuTu’nun aylık olarak paylaştığı liste, sentetik test uygulamasından en yüksek puan alan cihazları listeliyor. Geçtiğimiz ayın performanslı telefonlarını sahneleyen listenin başında Oppo Find X2 Pro yer alıyor. 608.049 puan alan Find X2 Pro, Mayıs ayındaki derecesini biraz daha geliştirmeyi başararak liderliği kimseye kaptırmamış.

603.266 puan ile Xiaomi Mi 10 Pro ikinci sırada yer alırken, Xiaomi’nin güçlü telefonu Mayıs ayına kıyasla bir basamak yükselmiş. Listenin üçüncü sırasında ise aldığı 599.306 puan ile Oppo Find X2 göze çarpıyor. Mayıs ayında ikinci sırada yer alan telefon, yerini Xiaomi’ye kaptırmış gibi görünüyor. Listenin tamamını Qualcomm Snapdragon 865 işlemcili cihazlar oluştururken, bunların 7 tanesinde BBK Electronics markaları (Oppo, Vivo, Realme, iQOO, OnePlus) bulunuyor.

AnTuTu Benchmark’ın daha çok fiyat/performans klasmanında olan orta seviye akıllı telefon listesinde de önemli değişiklikler bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Redmi 10X Pro, 402.092 puan ile ilk sıraya yerleşti. Mayıs ayının orta sınıf lideri Oppo Reno 3 ise bir basamak gerileyerek ikinci sıraya oturdu. Pro sürümünden daha uygun fiyatlı Redmi 10X ise 398.440 puan alarak kendine üçüncü sırada yer buldu. Bu listede de ilk 3 cihazı MediaTek Dimensity serisi telefonlar oluştururken, Huawei ve Honor markalı tam 6 model dikkat çekiyor.