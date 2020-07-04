Genel
Audi Q5’in ateşli RS Q5 modeli geliyor olabilir!
Audi Q5‘in piyasadaki geçmişi 2008 yılına kadar dayanıyor. Geçtiğimiz günlerde makyajlanan Q5‘ten sonra birçok kişi RS Q5 modeli ile ilgili konuşmaya başlamıştı.
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Aradan geçen 12 seneden sonra Audi’nin, RS versiyonu için çalıştığına dair bir söylenti bulunuyor. Audi’nin Almanya‘daki orta boy SUV ürün sözcüsü Michael Crusius‘a bu konu hakkında birçok soru sorulmuş, fakat hiç bir detay açıklığa kavuşmamıştı. Crusius, “Bu konudaki soruları görmek heyecan verici fakat henüz cevaplayamayacağımız birkaç sorudan birisi de bu. Gelecekteki olası modellerimiz hakkında konuşamıyoruz.” şeklinde konuşmuştu. Fakat bu olasılığı yalanlamadı da. Yani RS Q5 isimli bir canavar üzerinde çalışılıyor olabilir.
BMW X3 M ve Mercedes-Benz AMG GLC 63 ile rekabet edeceği düşünülen aracın SUV dışında, coupe SUV şeklinde de gelmesi bekleniyor. Böylelikle BMW X4 M ve Mercedes-Benz GLC 63 Coupe ile de rekabet edebilecek.
Olası bir RS Q5‘te kullanılması beklenen motor ise RS5‘te yer alan 2.9 litrelik çift turbolu V6 TFSI ünite. Bu motor 444 beygir güç ve 600 Nm tork üretiyor. 8 ileri otomatik şanzıman ile eşlenmesi beklenen sistemin dört çeker Quattro sistemi ile gelmesi bekleniyor.
SQ5 modeli halen daha Q5 ailesinin en tepesinde yer alıyor. 0-100 km/s hızlanması 4.7 saniye olan bu uysal canavar, 349 beygir güç ve 500 Nm tork değerlerine sahip 3.0 litrelik V6 motordan gücünü alıyor.
Kaynak: Carscoops
NOT: Görseller makyajı Audi Q5’e aittir.
Aksesuar
Qualcomm akıllı saatler için tasarladığı yeni işlemcileri tanıttı!
Qualcomm yeni akıllı saat işlemcileri Wear 4100 ve 4100+’ı tanıttı. İşlemcilerin özelliklerine bakıldığında akıllı saatleri performans olarak bir sonraki seviyeye taşıyacak gelişme işlemci tarafından geldi diyebiliriz.
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Qualcomm akıllı saatler için tasarladığı yeni yonga setleri tanıtıldı!
Qualcomm akıllı saatler için tasarlanmış iki yeni işlemciyi piyasaya sürdü. Snapdragon Wear 4100 ve Wear 4100+ olarak isimlendirilen işlemciler Google’ın Wear OS olarak isimlendirilen akıllı saatler için tasarlanmış işletim sistemine güç verecek. Qualcomm yeni tanıtılan çiplerin selefi olan Wear 3100 2018’de tanıtılmıştı. Yeni yonga setlerinin akıllı saat pazarında ciddi bir performans zıplaması yapması bekleniyor. Çünkü Wear 3100 28nm üretim teknolojisine sahipken yeni tanıtılan işlemciler 12nm üretim teknolojisine sahipler. Boyutun küçülmesi ile birlikte çipin ihtiyaç duyduğu enerji miktarı azalıyor ve bu son kullanıcı için daha fazla verimlilik anlamına geliyor. Ayrıca çip 12nm üretim teknolojisinin getirdiği bir avantaj olarak daha fazla transistör ile paketlenebilir ve bu da son kullanıcı için daha fazla işlem gücü anlamına geliyor.
Qualcomm Wear 4100 yongalarını kullanan yeni akıllı saatlerin Wear 3100’ü kullanan modellere göre %85 performans artışı, %25 daha az güç tüketimi ve grafik performansında 2.5 kat artış beklediğini iddia ediyor. Tüm bu teknik kazanımlara baktığımızda akıllı saatlerin daha akıcı bir deneyim sunacağını , daha iyi çoklu görev performansı vereceğini ve daha uzun pil ömrüne sahip olacağını söyleyebiliriz. Wear 4100 ve 4100+ her iki işlemci de 4 adet Cortex A53 çekirdeğe sahip. Fakat 4100+ bu çekirdekleri daha küçük bir işlemci ile sunuyor. Cortex A53, arka plan görevlerinin çoğunu rahatlıkla gerçekleştirebilir ve cihaz aktif kullanılmadığında cihazın düşük güç moduna geçmesini sağlar.
Yeni İşlemci ile gelecek ilk akıllı saat hangisi olacak?
Snapdragon Wear 4100’ü kullanan ilk markaların hagileri olduğu belli oldu. OnePlus, Oppo ve Vivo gibi markaların sahibi olan BBK Electronics’in sahip olduğu Imoo’dan yeni bir çocuk saati Wear 4100 ile gelecek. Yeni tanıtılan işlemciyi kullanacak olan diğer bir şirket ise uygun fiyatlı Wear OS akıllı saatler yapan Çinli Mobvoi olacak. Şirket Snapdragon 4100 destekli TicWatch Pro 3’ü de yıl sonuna doğru piyasaya sürecek.
Genel
Yeni Mercedes-Benz GLA Türkiye’de!
Mercedes‘in kompakt SUV sınıfındaki ilk modeli GLA‘nın ikinci nesli, bu aydan itibaren ülkemizde satışta olacak.
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Yeni GLA, sadeleşen çizgileriyle, modern ve sportif karakterini ortaya çıkaran bir dış tasarıma sahip. Ön kısımda tek çıta üzerinde yer alan büyük Mercedes yıldızı, yeni LED farları ve kaputun üzerindeki “güç kubbeleri” dikkat çeken detayların başında geliyor. Arkaya doğru gittikçe eğimi artan tavan çizgisi ve yüksek omuz çizgisi aracın dinamik duruşunu güçlendiriyor. Ayrıca siyah plastik eklentili çamurluklar, aracın off-road karakterine vurgu yapıyor.
Arka tasarıma geldiğimizde ise bizi iki parçalı far grubu karşılıyor. Farların iki parçadan oluşması, bagaj kapağının daha geniş bir şekilde açılmasını sağlıyor. Bu da yeni GLA’nın kullanışlılığını arttıran bir detay oluyor.
Yeni GLA’nın kabininde ise ön konsol, sürücü ve yolcu tarafı olarak ayrılan bir tasarıma sahip. Sürücü tarafı ve orta konsolda geniş ekranlı sistem baskınken, yolcu tarafına şık tasarımlı döşemeler hakim. Söz konusu iki ekranlı sistem iki adet 7 inçlik veya biri 7 ve diğeri 10.25 inç veya iki adet 10.25 inçlik olmak üzere üç farklı şekilde alınabiliyor. MBUX bilgi-eğlence sistemi standart olarak sunulurken, isteğe bağlı olarak kullanıcı tarafından kişiselleştirilebiliyor. Yüksek görüntü kalitesi ve grafikler, ön camda sanal gösterge paneli, arttırılmış gerçekliğe sahip navigasyon, öğrenme yeteneği ve “Hey Mercedes” komutu ile etkinleşen sesli komut sistemi MBUX’un özelliklerinden birkaçı.
Yeni GLA’nın boyutlarındaki değişiklikler
Yeeni GLA, eski nesline göre 14 mm daha kısa, 30 mm daha geniş, 104 mm daha yüksek ve dingil mesafesi 30 mm daha uzun ebatlara sahip. Eğimli tavan çizgisinden dolayı arka baş mesafesi 6 mm azalmış. Fakat arka bacak mesafesi 116 mm artmış. Aracın arka koltukları 40:20:40 oranında katlanabiliyor. Ayrıca bagaj hacmi 421 litreden, 435 litreye çıkmış.
Yeni GLA’daki motor seçenekleri
GLA 200 şeklinde ülkemizde satılacak olan motorun performans değerleri ise şöyle:
- 1332 cc, 4 silindirli, benzinli
- 120 beygir güç (5500 dev/dk) ve 250 Nm tork (1620-4000 dev/dk)
- 7G-DCT çift kavramalı otomatik şanzıman
- Ortalama yakıt tüketimi 5,9 litre/100 km
- 0-100 km/s hızlanma değeri 8.7 saniye
- Maksimum hız 210 km/s
Yeni GLA’daki sürüş destek ve güvenlik ekipmanları
Mercedes’in en son sürüş destek ve güvenlik ekipmanları, yeni GLA’da da yer alıyor. Sürüş Yardım Paketi bünyesinde, acil durum manevrası, acil durum şerit yardımcısı, araçtan çıkış kör nokta uyarısı ve yaya geçidindeki kişilerin algılanması gibi özellikler barındırıyor.
DISTRONIC sistemi ile duran aracı algılayarak fren yapabiliyor. Aktif park yardımcısı ve navigasyon ile birlikte dur-kalk trafikte otonom olarak duruyor ve öndeki araca bağlı olarak otomatik olarak tekrar harekete geçiyor. Ayrıca ECO sürüş modunda “süzülme” fonksiyonunu da devreye sokuyor.
Aktif direksiyon yardımcısı sistemi ise Otomobil durduktan sonra merkezi kilitleri açarak acil durum çağrısı yapan SOS fonksiyonu ile aktif acil durdurma yardımcısı, navigasyon ile birlikte aktif şerit değiştirme yardımcısı, sıkışık trafikte 60 km/s altındaki hızlarda acil durum şerit yardımcısı gibi fonksiyonları bünyesinde barındırıyor.
PRE-SAFE PLUS sistemi ise olası bir çarpışma riskini algılıyor. Çarpışma riskinin devam etmesi halinde sistem olası bir arkadan çarpma sonrası, oluşması muhtemel savrulmayı önlemek üzere sabit duran otomobile fren kuvveti uyguluyor.
Yeni Mercedes GLA’nın fiyatları
Yeni GLA şu an Progressive ve AMG olarak 2 farklı donanıma sahip. GLA 200 Progressive paketi 412 bin 500 TL ve GLA 200 AMG paketi ise 454 bin TL‘den alıcılarını bekliyor.
Kaynak: Mercedes-Benz Türkiye
Genel
2021 VW Tiguan, hibrit GTE ve R versiyonuyla birlikte tanıtıldı!
En çok satan crossover modellerinden VW Tiguan, geçirdiği makyajla beraber birkaç yeni versiyona da kavuştu. Dün neredeyse kamuflajsız prototiplerin fotoğrafları sızmıştı. Tabiri caizse, göz açıp kapamadan, 2021 Tiguan tanıtıldı.
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VW’nin yeni tasarım dilini kullanıldığı ilk model olan yeni Golf’e benzer çizgiler aracın dış tasarımına hakim. Ön kısımda yeni farlar, yeni ızgara ve büyük hava girişlerine sahip yeni tampon göze çarpan ilk detaylar arasında. Diğer kısımlardaki değişiklikler ise biraz daha az fark edilir derecede. Markanın güncel tasarım diline uygun şekilde revize edilmiş arka farlar, arka tampon ve ortaya gelen “Tiguan“yazısını arkadaki değişikler olarak sıralayabiliriz. “4MOTION” ibaresi de yeni bir yazı fontuna sahip. “R” paketinde opsiyon olarak Akrapovic egzoz siteminin de alınabildiğini belirtelim.
Aracın kabininde ise küçük ama etkili yenilikler bulunuyor. Dokunmatik yüzeylere sahip direksiyon ve klima kontrol alanı, 8 veya 10.25 inçlik gösterge paneli ve yeni bilgi-eğlence sistemi makyajla gelen yeniliklerin başında geliyor. Ayrıca bu yeni bilgi-eğlence sisteminde doğal sesle kontrol, çoklu telefon bağlantısı ve kablosuz App-Connect özellikleri de yer alıyor. 2021 Tiguan’ın kabinindeki diğer yenilikler arasında yeni döşemeler ve 15 farklı renge sahip ortam aydınlatması ve opsiyonel 480 W Fender Premium ses sistemi de yer alıyor.
Yeni güvenlik ekipmanları içinde 0-209 km/s arasında çalışan, hızlanma ve frenlemeyi kontrol edebilen yeni Travel Assist sistemi yer alıyor. Ayrıca makyajlı Tiguan, “proaktif olarak yerel hız sınırı, şehir sınır işaretleri, yol kesişimleri ve kavşakları da dikkate alabilen” adaptif hız sabitleyici sisteme de sahip.
Tiguan’ın yeni motorları ise plug-in hibrit GTE ve yüksek performanslı R paketinde yer alıyor. GTE paketinde, yeni Golf GTE‘deki 242 beygir güç ve 400 Nm torka sahip, 1.4 litre 4 silindirli hibrit ünite yer alıyor. Tiguan GTE’nin tamamen elektrikli menzili ise 50 km olarak açıklandı. Tiguan R ise 2.0 litrelik 320 beygir gücünde ve 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemine sahip.
Makyajlı Tiguan’ın fiyatı henüz belli değil fakat yakın zamanda satışa çıkacağı söyleniyor.
Kaynak. Carscoops, Motor1