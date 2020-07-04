Audi Q5’in ateşli RS Q5 modeli geliyor olabilir!

Audi Q5‘in piyasadaki geçmişi 2008 yılına kadar dayanıyor. Geçtiğimiz günlerde makyajlanan Q5‘ten sonra birçok kişi RS Q5 modeli ile ilgili konuşmaya başlamıştı.

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Aradan geçen 12 seneden sonra Audi’nin, RS versiyonu için çalıştığına dair bir söylenti bulunuyor. Audi’nin Almanya‘daki orta boy SUV ürün sözcüsü Michael Crusius‘a bu konu hakkında birçok soru sorulmuş, fakat hiç bir detay açıklığa kavuşmamıştı. Crusius, “Bu konudaki soruları görmek heyecan verici fakat henüz cevaplayamayacağımız birkaç sorudan birisi de bu. Gelecekteki olası modellerimiz hakkında konuşamıyoruz.” şeklinde konuşmuştu. Fakat bu olasılığı yalanlamadı da. Yani RS Q5 isimli bir canavar üzerinde çalışılıyor olabilir.

BMW X3 M ve Mercedes-Benz AMG GLC 63 ile rekabet edeceği düşünülen aracın SUV dışında, coupe SUV şeklinde de gelmesi bekleniyor. Böylelikle BMW X4 M ve Mercedes-Benz GLC 63 Coupe ile de rekabet edebilecek.

Olası bir RS Q5‘te kullanılması beklenen motor ise RS5‘te yer alan 2.9 litrelik çift turbolu V6 TFSI ünite. Bu motor 444 beygir güç ve 600 Nm tork üretiyor. 8 ileri otomatik şanzıman ile eşlenmesi beklenen sistemin dört çeker Quattro sistemi ile gelmesi bekleniyor.

SQ5 modeli halen daha Q5 ailesinin en tepesinde yer alıyor. 0-100 km/s hızlanması 4.7 saniye olan bu uysal canavar, 349 beygir güç ve 500 Nm tork değerlerine sahip 3.0 litrelik V6 motordan gücünü alıyor.

Kaynak: Carscoops

NOT: Görseller makyajı Audi Q5’e aittir.