Akıllı Telefonlar
AnTuTu, Eylül ayının en güçlü telefonlarını açıkladı
Akıllı telefon dünyasının popüler benchmark uygulaması olan AnTuTu, Eylül ayının en güçlü cihazlarını açıkladı. Çin menşeili akıllı telefonların egemen olduğu liste ile ilgili detaylar haberimizde!
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AnTuTu Benchmark’ın Eylül ayındaki lideri belli oldu
Her ay düzenli olarak duyurulan liste, AnTuTu Benchmark testine giren en performanslı 10 akıllı telefonu kullanıcılar ile buluşturuyor. Eylül ayı için yayınlanan listeye ise Çin telefonları damgasını vurmayı sürdürdü. Listedeki 10 telefonun 9’unu (Vivo, Xiaomi, Meizu, OnePlus, Huawei) Çin markaları oluştururken, tek model ile Samsung bu kapsamın dışında kalıyor.
Pop-up kamera, Qualcomm Snapdragon 855+ işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama gibi teknik özelliklere sahip olan Vivo NEX 3 5G, topladığı 483.427 puan ile listenin ilk sırasına yerleşti. Vivo’nun aynı özelliklere sahip bir diğer modeli IQOO Pro 5G ise 481.211 puan ile ikinci sırayı elde etti. Listenin üçüncü sırasında ise ASUS’un oyuncu odaklı akıllı telefonu ROG Phone 2 yer aldı. Eylül ayında AnTuTu Benchmark’tan 473.917 puan alan ROG Phone 2, Ağustos ayına göre bir basamak yükselmeyi başardı.
Oyun odaklı bir diğer telefon olan Xiaomi Black Shark 2 Pro, bu ay bir basamak gerileyerek listenin dördüncü sırasında yer aldı. Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Meizu 16s Pro ve Redmi K20 Pro ise listenin ilerleyen sıralarında yer alan akıllı telefonlar oldu. Çinli markaların haricindeki tek telefon Samsung Galaxy Note 10+ 5G olurken, OnePlus 7 Pro ve Huawei Mate 30 Pro da sıralamayı tamamlayan cihazlar olarak dikkat çekiyor.
Huawei Mate 30 Pro dışında bütün cihazlar Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisini kullanıyor. Mate 30 Pro’un ise işlemci olarak Huawei üretimi olan Kirin 990’u tercih ettiğini belirtmek gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
Honor V30 Pro, 60 MP kamerayla gelebilir!
Honor V30 Pro modeli hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Dört arka kameraya sahip olan telefonun yeni görüntüleri Weibo’da paylaşıldı.
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Honor V30 Pro tahmini özellikleri
Çinli teknoloji devi Huawei‘nin alt markası Honor‘un yeni üst düzey telefonları Honor V30 ve V30 Pro hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Weibo’da telefonların tasarımlarını ortaya çıkaran yeni fotoğraflar paylaşıldı.
Görsellere göre her iki telefonda da delik ekran tasarımı tercih edilmiş. Pro modelinde iki ön kameraya yer verileceği için ekranda çift delik bulunacak. Baz modelde LCD üst modelde ise OLED ekran kullanılacak. Telefonlar arka kameralarında da birbirinden ayrılacaklar. V30 Pro‘da dört arka kameraya standart V30’da ise üç arka kameraya yer verilecek. Üst modelin ana kamerasının 60 MP çözünürlüğünde olması bekleniyor. Kameraların diğer detayları ise henüz belli değil.
İki telefonun da güçlerini yeni nesil Huawei’nin yeni nesil üst seviye işlemcisi Kirin 990‘dan alacakları tahmin ediliyor. 5G modeme ise sadece V30 Pro‘da yer verilecek. Batarya tarafında ise baz modelin 4,000 mAh (22.5W SuperCharge) Pro versiyonun ise 4,200 mAh (40W SuperCharge) büyüklüğündeki bataryalarla gelmeleri bekleniyor. Pro modelde kablosuz şarj desteği de olacak.
Telefonlar büyük ihtimalle bu ay düzenlenecek bir etkinlikte Honor Watch Magic akıllı saatiyle beraber tanıtılacaklar.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno Ace resmen tanıtıldı!
Oppo Reno Ace modeli resmen tanıtıldı ve tüm teknik özellikleri belli oldu. Dört arka kameralı telefon gücünü Snapdragon 855+ işlemcisinden alacak.
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Oppo Reno Ace özellikleri
Çinli Oppo markasının yeni amiral gemisi Oppo Reno Ace; 90Hz tazeleme hızına sahip 6.5 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde, damla çentikli bir AMOLED ekranla geliyor. 20:9 görüntü formatlı ekranın altında parmak izi okuma teknolojisine de yer verilmiş. Telefon gücünü Qualcomm‘un sekiz çekirdekli yeni nesil üst seviye işlemcisi Snapdragon 855+‘tan alıyor. Telefon 8/12 GB RAM ve 128/256 GB dahili hafıza seçenekleriyle piyasaya sürülüyor.
Ön kamerası 16 MP çözünürlüğünde olan Oppo Reno Ace‘nin arkasında ise dörtlü kamera kurulumuna (48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP monokrom kamera ve 13 MP 5x hybrid zoom kamerası) yer verilmiş. Cihazın 4,000 mAh büyüklüğündeki bataryası ise 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj sayesinde sadece 30 dakika içinde dolabiliyor. Ayrıca telefon USB-PD ve Qualcomm Quick Charge şarj standartlarını da destekliyor.
ColorOS 6.1 arayüzü ve Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıkan telefonun fiyatı ise donanımına göre $422 ila $534 arasında değişiyor. Telefonun Gundam Edition isimli özel tasarımlı bir versiyonu da satışa çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Huawei-ABD krizinde ABD’den ticaret izni çıktı
Huawei-ABD arasında krizde sular duruluyor. Bu hafta gerçekleşen görüşmeler sonucunda, ABD’den yerel firmaları için, belli sınırlamalarla da olsa Huawei’ye ürün satış izni çıktı.
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Huawei-ABD sorunları nasıl başlamıştı?
Mayıs ayında, ABD Ticaret Kurulu, Amerikan firmalarına, ulusal güvenlik endişesi nedeniyle anlaşmaya varamadığı Huawei’nin ürünleri için ticaret yasağı getirmişti.
Amerika’nın yasağı kapsamında, Huawei Google Servisleri dahil birçok Amerikan menşeli yazılım ve donanımdan faydalanamıyordu. G20 Zirvesi‘nden sonra ABD Başkanı Trump, Huawei şirketinin, Amerikalı firmalardan ürün alımına izin verildiğini açıklamıştı. Bu açıklama sonrası firmalar da hangi ürünlerin yasak kapsamından çıkarıldığına dair bir lisans talebinde bulunmuştu ancak Çin-ABD görüşmeleri olumlu yönde gelişmeyince, lisans başvurularına olumlu cevap verilmedi.
Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın Huawei ile ticaret konusunda lisans isteyen şirketlere yeşil ışık verdi, ancak New York Times’taki raporda, Huawei ile ticaret konusunda hangi şirketlere izin verildiğine dair bir bilgi bulunmuyor. Bu olumlu gelişme sonrası uzun süredir lisans bekleyen şirketlere rahat bir nefes aldıracak.