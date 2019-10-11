AnTuTu, Eylül ayının en güçlü telefonlarını açıkladı

Akıllı telefon dünyasının popüler benchmark uygulaması olan AnTuTu, Eylül ayının en güçlü cihazlarını açıkladı. Çin menşeili akıllı telefonların egemen olduğu liste ile ilgili detaylar haberimizde!

İlginizi Çekebilir: FaZe Clan PUBG Europe League Phase 3’ün Şampiyonu Oldu

AnTuTu Benchmark’ın Eylül ayındaki lideri belli oldu

Her ay düzenli olarak duyurulan liste, AnTuTu Benchmark testine giren en performanslı 10 akıllı telefonu kullanıcılar ile buluşturuyor. Eylül ayı için yayınlanan listeye ise Çin telefonları damgasını vurmayı sürdürdü. Listedeki 10 telefonun 9’unu (Vivo, Xiaomi, Meizu, OnePlus, Huawei) Çin markaları oluştururken, tek model ile Samsung bu kapsamın dışında kalıyor.

Pop-up kamera, Qualcomm Snapdragon 855+ işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama gibi teknik özelliklere sahip olan Vivo NEX 3 5G, topladığı 483.427 puan ile listenin ilk sırasına yerleşti. Vivo’nun aynı özelliklere sahip bir diğer modeli IQOO Pro 5G ise 481.211 puan ile ikinci sırayı elde etti. Listenin üçüncü sırasında ise ASUS’un oyuncu odaklı akıllı telefonu ROG Phone 2 yer aldı. Eylül ayında AnTuTu Benchmark’tan 473.917 puan alan ROG Phone 2, Ağustos ayına göre bir basamak yükselmeyi başardı.

Oyun odaklı bir diğer telefon olan Xiaomi Black Shark 2 Pro, bu ay bir basamak gerileyerek listenin dördüncü sırasında yer aldı. Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Meizu 16s Pro ve Redmi K20 Pro ise listenin ilerleyen sıralarında yer alan akıllı telefonlar oldu. Çinli markaların haricindeki tek telefon Samsung Galaxy Note 10+ 5G olurken, OnePlus 7 Pro ve Huawei Mate 30 Pro da sıralamayı tamamlayan cihazlar olarak dikkat çekiyor.

Huawei Mate 30 Pro dışında bütün cihazlar Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisini kullanıyor. Mate 30 Pro’un ise işlemci olarak Huawei üretimi olan Kirin 990’u tercih ettiğini belirtmek gerekiyor.