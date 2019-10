FaZe Clan PUBG Europe League Phase 3’ün Şampiyonu Oldu

Sony, yıllardır beklenen PlayStation 5 için çıkış tarihini nihayet açıkladı. Sony’nin bugün yaptığı flaş açıklamaya göre, PlayStation’un yeni modeli 2020’nin son çeyreğinde raflardaki yerini alacak.

Sony Entartainment CEO’su Jim Ryan, yalnızca isim onayını ve tarih bilgisini vermekle kalmadı. Ryan aynı zamanda yeni konsola dair birkaç bilgiyi de bizlerle paylaştı. Gelecek nesil PlayStation modelleri için PS5’in önemli bir adım olduğunu söyleyen Ryan, dokunma hissi ile birlikte oyun deneyimini daha ileriye taşıyacaklarını belirtti. CEO ayrıca titreşimsel geri dönüşlerde önemli değişikliklerin bulunacağını vurguladı.

Sony’nin bahsettiği bir diğer önemli değişiklik ise “uyarlanabilir tetik” isimli teknoloji. PS5’in oyun kumandasının R2 ve L2 tuşlarında kullanılacak olan bu teknoloji, sayesinde geliştiriciler bu tuşların direncini kendi tercihleri doğrultusunda programlayabilecek.

Örneğin yay ile ok atarken artan direnci hissedebilecek ya da araba sürerken asfalt zemin ile engebeli zemin arasındaki farkı kolun verdiği tepkiyle anlamak mümkün olacak. Oyun yapımcılarının DualShock modellerine ait ilk örnekleri almaya başladığını belirten CEO, yeni özelliklerin nasıl kullanıldığını görmek için sabırsızlandığını belirtti.

Sony, PlayStation 5 hakkında güncel bilgileri önümüzdeki dönemde düzenli olarak paylaşacağını belirtti. Şirket, PS5 için bekleyiş devam ederken PS4 için de Death Stranding, The Last of Us Part II ve Ghost of Tsushima gibi iddialı oyunların yayınlanacağını hatırlatmayı ihmal etmedi.