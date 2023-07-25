Popüler performans testi platformu AnTuTu, araba bilgi-eğlence sistemleri için özel bir sürümün beta versiyonunu duyurdu. Bu, araç özelliklerinin ve bilgi-eğlence sistemlerinin performansını değerlendirmek amacıyla tasarlanmış bir uygulama olacak. AnTuTu, bu yeni uygulamanın özellikle araçların akıllı kokpitlerinin donanım performansını test etmek için kullanıldığını belirtti. Böylece, kullanıcılara nesnel bir referans sunar ve otomobilin donanım parametrelerini daha ayrıntılı olarak anlamalarını sağlıyor.

AnTuTu Car uygulaması, araçların ekranı, ses sistemi ve diğer ilgili özelliklerin performansını test etmek için kullanılıyor. Şu anda herkesin indirebileceği ve test edebileceği bir genel beta sürümü olarak sunulmuş durumda.

Araba sürümünün piyasaya sürülmesinin geciktiğini kabul eden AnTuTu, otomobil sektörünün son yıllardaki büyümesinin, mobil teknoloji sektörünün ilk dönemleriyle benzer olduğunu belirtiyor. Arabalar artık yüksek çözünürlüklü ekranlar, dar çerçeveler ve yüksek performanslı çipler gibi özelliklere sahip.

Çoğu bilgi-eğlence sisteminin Android tabanlı olduğunu ve bu durumun, aracın performansının ve genel performans derecelendirmesinin ne kadar entegre edilebileceği konusunda sorular ortaya çıkardığını belirtiyor. AnTuTu Car, bu soruları yanıtlamayı hedefliyor.

Kullanıcılar, AnTuTu Car’ı indirmek için AnTuTu’nun web sitesini veya çeşitli uygulama mağazalarını kullanabilirler. Ancak, çoğu arabanın kapalı bir sistemle geldiğini ve bu uygulamanın çalışması için sistemin kök erişimine sahip olması gerektiğini unutmamak önemli. Bu, teknik bilgi gerektiren bir işlem olup, yanlış yapılırsa garantinin geçersiz olmasına yol açabilir.

AnTuTu, BYD’nin DiLink sistemlerinin testler için doğrudan uygulama ile çalışabileceğini doğruladı, yani BYD araç sahipleri bu konuda daha şanslıdır.

AnTuTu Car, araç bilgi-eğlence sistemlerinin performansını test etmek için bir standart yol sunmayı hedefliyor ve bu sayede hem otomobil üreticilerinin hem de tüketicilerin daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

AnTuTu’nun araba versiyonunun temel özellikleri;

AnTuTu’nun değerlendirme arabası versiyonu, önemli performansların ayrıntılı bir değerlendirmesini yapacak. Çip, GPU, depolama hızı ve arabanın çoklu görev işlemesi gibi parçaları değerlendirecek. Veritabanı, performans açısından otomobilin gerçek kapasitesini sunacağını iddia ediyor.

Test tamamlandıktan sonra, kullanıcılar kısa ve net bir sonuç raporu alacaklar. Raporda çeşitli performans verileri ve puanlar gösterilecektir. Bu, cihaz performansını kolayca karşılaştırmanıza ve anlamanıza yardımcı olacaktır.

Test, bir bakışta ekran, depolama, çip ve sistem gibi belirli parametreleri ortaya çıkaracaktır.