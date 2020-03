AnTuTu Benchmark, Play Store’dan kaldırıldı!

Google Mesajlar uygulamasına yeni fonksiyonlar gelmeye devam ediyor. Yeni sızıntılara göre Android’in mesajlaşma uygulamasına yakında önemli bir güncelleme yayınlanacak. Yıllardır rakibi olan iMessage uygulamasının özellikleri de böylece Android tarafına gelmiş olacak.

RCS (Rich Communication Sevices) yani Türkçe olarak Zengin İletişim Servisleri olarak çevirilen bu mesajlaşma protokolü, Android için yeni nesil mesajlaşmanın temellerini atacak. Uzun zamandır Google, RCS standartını oluşturmada başarı yakalayamamıştı. Fakat sisteme adaptasyonu için çok efor sarf ettiği de ortada demek yanlış olmaz.

Twitter’da bilgisayar korsanı Jane Manchun Wong’un Twitter’da sızdırdığı bilgiye göre Google ayrıca Android Mesajlaşma uygulamasına geniş özellik ağı oluşturmaya çalışıyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise emoji reaksiyonları olacak.

Google Messages is working on Reactions

which totally doesn’t look like Facebook Messenger at all pic.twitter.com/mHxokE89yV

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 13, 2020