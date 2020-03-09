AnTuTu Benchmark, Play Store’dan kaldırıldı!

Play Store üzerindeki denetimlerini sıklaştıran Google, kullanıcı politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle son birkaç haftadır yüzlerce uygulamayı marketinden kaldırdı. Android cihazlar için popüler bir kıyaslama aracı olan AnTuTu Benchmark da şok bir şekilde marketten atılan uygulamalar arasına katıldı!

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Google, AnTuTu Benchmark ve yan uygulamalarını Play Store’dan kaldırdı!

Yeni akıllı telefon satın alındıktan sonra indirilen uygulamalar arasındaki AnTuTu Benchmark, son gelişmelerle birlikte sıkıntılı bir döneme giriş yaptı. Geçtiğimiz günlerde uygulamayı cihazlarına kurmak isteyen kullanıcılar, Play Store’daki arama sonuçlarında mobil uygulamayı bulamadı. Bunun sebebi ise üzerinden fazla zaman geçmeden anlaşıldı. Popüler kıyaslama uygulamasının yanı sıra, uygulamayla bağlantılı olarak çalışan AnTuTu 3DBench ve AITuTu Benchmark’ın da Play Store’dan kaldırıldığı öğrenildi.

AnTuTu Technology cephesinin yaptığı açıklamada uygulamaların Play Store’dan kaldırıldığı doğrulanırken, neden böyle bir durumun yaşandığı hakkında ise detaylı bilgi paylaşıldı. Google’ın 7 Mart tarihinde kendilerine ulaştığını belirten firma, gerekçeyi AnTuTu Benchmark uygulamasının Cheetah Mobile ile bağlantılı olduğunun iddia edilmesi şeklinde paylaştı. Açıklamanın devamında iki firmanın ilişkisinin 2014 yılında yapılan bir yatırımdan ibaret olduğu ve bunun dışında hiçbir ilişkinin bulunmadığı da belirtiliyor.

Bilindiği üzere Google, geçtiğimiz ay Cheetah Mobile’ın bütün uygulamalarını güvenlik gerekçesiyle Play Store’dan kaldırmıştı. Cheetah Mobile’ın Google geliştirici hesabı da silinirken, AnTuTu Benchmark ve yan uygulamaların bu temizlikten nasibini aldığı tahmin ediliyor. Son olarak AnTuTu tarafından itiraz başvurusu yapıldığını ve sorunun çok zaman geçmeden çözülmesinin beklendiğini belirtelim.