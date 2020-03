Karnaval Radyo stüdyolarında Barış Selimoğlu (DJ Barthez) ile hafta içi her gün 18:00-20:00 arasında yayın yaptığı radyo stüdyosunda bu sefer de farklı bir ses testi için toplandık.

Huawei Mate 30 Pro, Samsung Galaxy S10+, Xiaomi Mi Note 10, Honor 20 ve Oppo Reno 2 cihazları arasında Barış’ın belirlediği The Manhattan Transfer – The Offbeat of Avenues parçasını Dj Barthez sırayla dinleyerek en iyiden kötüye doğru cihazların ses performansını belirleyecek.

Referans kulaklık olarak Philips PH805’i kullandığımız ve tüm cihazlara kablolu olarak bağlantı sağladığımızı da belirtmiş olalım. Aktif gürültü engelleme, Hi-Res Audio gibi özellikleri bulunan kulaklık testimiz için en ideal kulaklıklardan biri idi.