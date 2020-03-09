Test
EN İYİ SES HANGİ TELEFONDA? (Mate 30 Pro, Oppo Reno 2, S10+, Mi Note 10, Honor 20)
Karnaval Radyo stüdyolarında Barış Selimoğlu (DJ Barthez) ile hafta içi her gün 18:00-20:00 arasında yayın yaptığı radyo stüdyosunda bu sefer de farklı bir ses testi için toplandık.
İlginizi çekebilir; Görmeden puan ver: Tam kablosuz kulaklıklar (Redmi Airdots, AirPods ve dahası)
Huawei Mate 30 Pro, Samsung Galaxy S10+, Xiaomi Mi Note 10, Honor 20 ve Oppo Reno 2 cihazları arasında Barış’ın belirlediği The Manhattan Transfer – The Offbeat of Avenues parçasını Dj Barthez sırayla dinleyerek en iyiden kötüye doğru cihazların ses performansını belirleyecek.
Referans kulaklık olarak Philips PH805’i kullandığımız ve tüm cihazlara kablolu olarak bağlantı sağladığımızı da belirtmiş olalım. Aktif gürültü engelleme, Hi-Res Audio gibi özellikleri bulunan kulaklık testimiz için en ideal kulaklıklardan biri idi.
Pil Testi
Oppo Reno 2 – Pil Testi
Oppo Reno 2 Pil Testi videomuzda, her zamanki konseptimizde cihazın pilini ve şarj durumlarını inceliyoruz.
İlginizi çekebilir; Tüm pil testi sonuçları için tıklayın.
Oppo Reno 2 4000 mAh bataryasıyla ve VOOC Flash Charge 3.0 teknolojisiyle dikkat çeken bir model. 30 dakika içinde %51’den fazla şarj edebildiğini iddia eden modelin kutu açılışı ve pil testi sonuçlarını bu videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Nasıl Yapılır
Telefonda ETS 2 oynamak! | ADSL ve Fiberde GeForce Now testi!
Nvidia tarafından geliştirilen bulut oyun platformu GeForce Now teknolojisi fiber ve ADSL alt yapılarında PC, mobil ve laptop üzerinden denedik.
İlginizi çekebilir; Nvidia GeForceNow servisi kullanıma açıldı!
Nvidia GeForce Now, daha önce Google Stadia, PS Now ve Microsoft’un X Cloud sistemine benzer bir şekilde kendi sunucuları üzerinden oyun oynamaya yarayan bulut oyunculuğunun önemli markalarından biri haline geldi.
Sistem özellikleriniz güncel ve yüksek sistem gerektiren oyunlara yeterli olmasa bile rahatlıkla internet üzerinden düşük sayılabilecek gecikme ile oyun keyfinizi yaşayabiliyorsunuz.
Peki bu sistem farklı cihazlarda ve internet koşullarında geçerli mi? Bu videomuzda Aydoğan’ın sistemi ile ve fiber bağlantı, mobil veri ve Samsung Galaxy S10+ ve aynı zamanda ADSL ve ucuz bir laptop modeli ile test ediyoruz.
Mobil tarafta kullandığımız Razer Junglecat ise tam manasıyla akıllı telefonunuzu Nintendo Switch’e dönüştüren bir yapısıyla göz dolduruyor.
Test
Xiaomi Mi 10 Pro kamera performansı nasıl? | DxOMark #16
Hardware Plus’ın klasikleşen konseptlerinden DxOMark serimizde yeni liderimiz Xiaomi Mi 10 Pro modelini selamlıyoruz.
İlginizi çekebilir; Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro neler sunuyor (VIDEO)
108 MP ana ve diğer üç kamerasıyla gelen Mi 10 Pro, DxOMark’ın test merkezinde 124 puan alarak hem fotoğrafta (134) hem videoda (104) en yüksek puanları toplamayı başardı.
Peki nasıl bu kadar iyi bir puan alabildi? En yakın rakibi Huawei Mate 30 Pro ve benzer kamera yapısına sahip Mi Note 10 Pro’dan ne gibi artıları var. Bu videomuzda değerlendiriyoruz.
İyi seyirler…
Mi 10 Pro kamera özellikleri
Arka
- 108 MP, f/1.7, (ana)
- 8 MP, f/2.0, (telefoto), 10x hibrit yakınlaştırma
- 12 MP, f/2.0, (portre), 2x optik yakınlaştırma
- 20 MP, f/2.2, 13 mm (ultra geniş)
Ön
- 20 MP, f/2.0
Video
- 8K (30 fps)
- 4K (60 fps)
- Full HD (960 fps)
- HDR