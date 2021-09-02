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Akıllı Telefonlar

AnTuTu Ağustos’un 10 Amiral Gemisini Belirledi

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Popüler uygulama olan AnTuTu testinin geliştiricileri, geçen yaz ayının sonuçlarını özetledi ve en güçlü Android akıllı telefonları seçti. En iyiler, üst ve orta segmentlerin yanı sıra Çin pazarına referansla belirlendi. Qualcomm’un üst düzey çipine sahip akıllı telefonlar, biraz daha az güçlü bir platformla rakiplerini yenemediğinden yeni sıralama sürpriz oldu

Ağustos Ayının En Güçlü 10 Amiral Gemisi Akıllı Telefonu

AnTuTu sıralamasında üst sıralarda yer alamayan Snapdragon 888+ destekli amiral gemilerinden bahsediyoruz. Yani iQOO 8 Pro ikinci sıradaydı ve Xiaomi Mi Mix 4 sadece dokuzuncu sırayı alabildi. Sıralamanın lideri, 864.614 puanla Black Shark 4 Pro olmaya devam ediyor. Nubia Red Magic 6 Pro üçüncü sırayı almayı başardı o da sıralamanın lideri gibi Snapdragon 888 işlemcisine sahip.

Dördüncü ila sekizinci sıralar iQOO 8, OnePlus 9 Pro, Oppo Find X3 Pro, OnePlus 9 ve realme GT’ye ait. Tüm modeller Snapdragon 888 temelinde çalışıyor ve bu cihazlar 12/256 GB bellek sunuyor ve 806 bin puan sınırını aşıyorlar. Sonuçları 804 bin puanı az bir farkla aşan en güçlü 10 yaz amiral gemisi sıralamasını Vivo X60 Pro+ ile kapatıldı.

AnTuTu Ağustos Üst En İyi

 

 

Ağustos Ayının En Güçlü 10 Orta Sınıf Akıllı Telefonu

Orta sınıf cihazlar arasında en güçlü olanların sıralamasına bakacak olursa; Xiaomi Mi 11 Youth Edition zirvedeydi. Snapdragon 780G işlemcisi sayesinde 530.657 puan almayı başardı. İkinci ve üçüncü sıralarda Honor 50 Pro ve Honor 50 vardı; Snapdragon 778G işlemcisi bu cihazlarda kullanılmakta.

Dördüncü ve beşinci sırayı Dimensity 900 ve Dimensity 820 işlemcili modeller yer almakta. Sırasıyla Oppo Reno 6 5G ve Redmi 10 X 5G. Altıncıdan onuncu sıraya kadar: Realme Q3 Pro, Oppo K9 5G, iQOO Z3, Huawei Nova 8 Pro ve Nova 8 cihazları bulunmakta. Listedeki ilk üç model Snapdragon 768G işlemcisini ve son ikisi model ise Kirin 985 işlemciye sahip.

Veri istatistik süresi 1 Ağustos – 31 Ağustos 2021 arasıdır. Listedeki sonuçlar, en yüksek puanlar yerine hesaplanan ortalama puanlardır ve tek bir modelin istatistikleridir. Tek bir model için birden fazla model varsa Listedeki depolama kapasitesi sürümü, en yüksek puana sahip sürüme dayanmaktadır.

Snapdragon 888 Plus’ın piyasaya sürülmesiyle Android kampı yoğun bir güncelleme almaya başladı; kabaca iki kategoriye ayırabiliriz. Biri, Xiaomi MIX 4, Honor Magic 3, iQOO 8 Pro ve diğer modeller gibi yinelemeli yükseltmelerdir; diğeri küçük Sürümün güncellenmesi ve çekirdeğin değiştirilmesi öncülüğünde; sadece bazı detayların değiştirildiğini söyleyebiliriz.

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Eyüp Can Yılmaz

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Akıllı Telefonlar

OPPO A74 Gizliliğinize ve Güvenliğinize Önem Veriyor

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oppo

OPPO A74 modeli başkalarının görmesini istemediğiniz fotoğraf, dosya ya da mobil uygulamalarınızı koruma altına alırken, güvenliğinizi tehdit eden ve acil yardım gerektiren durumlarda da yanınızda oluyor.

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OPPO’nun A74 modeli, şık tasarımı, uzun pil ömrü, kamera özellikleri ve performans özellikleri ile dikkatleri üzerine çekerken, başkalarının görmesini istemediğiniz fotoğraf, dosya ya da mobil uygulamalarınızı koruma altına alıyor ve bununla birlikte acil yardım gerektiren durumlarda da güvenliğinizi sağlıyor.oppo

 

OPPO A74‘te yer alan Uygulama Kilidi ile akıllı telefonunuzu birine vermeniz gerektiğinde ya da uygulamalarınıza başkalarının erişmesini istemediğiniz durumlarda şifre korumasına alabiliyorsunuz. Başkalarının bu dosyalara erişimini engellerken, OPPO’nun Özel Kasası’yla özel fotoğraflarınızı, videolarınızı ve dokümanlarınızı saklayabiliyorsunuz.

Eğer fiziksel güvenliğinizi tehdit eden acil bir durum varsa OPPO A74 Tüm Acil Durumlar SOS özelliğini de sizlere sunuyor. Güç tuşuna art arda beş kere basınca acil yardım hizmetleri sunan numaralara ulaşmak için hızla hat buluyor, SOS sinyali gönderebiliyor, önceden belirlenmiş acil durum detaylarını görebiliyor ve akıllı telefonu çağrı cihazına dönüştürebiliyorsunuz.

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Akıllı Telefonlar

Xiaomi Telefonlarda Yakınlık Sensörü Sorunu! | Çözümü Ne?

Yazan:

Son zamanlarda tüketicilerin şikayet ettiği sorunlardan bir tanesi de yakınlık sensörünün kararlı bir şekilde çalışmaması. Özellikle Redmi Note 10 Pro ve Xiaomi Mi 11 Lite akıllı telefonlarda bu sorunun yaşandığı belirtiliyor.

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Peki bu sorunun ana kaynağı neden kaynaklanıyor ve çözümü var mı? Bu videoda bizdeki ürünlerde problemin olup olmadığını, sensörlerin kontrolünün nasıl sağlayabileceğinizi ve olası en iyi çözümün ne olacağından bahsediyoruz. İyi seyirler…

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