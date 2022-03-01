Anonymous, Rusya’ya Karşı ‘Siber Savaş’ Başlattı!

Anonymous olarak bilinen bilgisayar korsanları topluluğu, Vladimir Putin ve Rus hükümetine karşı siber savaşta olduğunu ilan ederek Ukrayna-Rusya çatışmasına giriyor gibi görünüyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından, 7,4 milyon takipçisi ve yaklaşık 190.000 Tweet’i olan “Anonymous” adlı bir hesaptan bir Twitter gönderisi, dünyanın dört bir yanındaki bilgisayar korsanlarını Rusya’yı hedef almaya çağırdı. 24 Şubat’taki bir gönderi, küresel topluluğun ülkeye karşı harekete geçmeye hazırlandığını belirtti – “ve çabalarını retweet’leyeceğiz” dedi.

Sonraki günlerde, Rus petrol devi Gazprom, devlet kontrolündeki Rus haber ajansı RT ve Kremlin’in resmi sitesi de dâhil olmak üzere çok sayıda Rus ve Belarus devlet kurumuna ait web sitelerinin devre dışı bırakılmasının sorumlusunun Anonymous olduğu iddia edildi.

Daha sonra ise, Rus internet servis sağlayıcılarını bozmak, Belarus silah üreticisi Tetraedr’dan belge ve e-posta sızdırmak ve Rus telekomünikasyon hizmeti Tvingo Telecom tarafından sağlanan bir gaz tedarikini kapatmak da iddiaların arasında eklendi.

Hesap sahibi, topluluğun niyetlerini geçen haftaki bir Twitter gönderisinde özetledi: “Anonymous, .ru hükümet web sitesini çevrimdışı tutmak ve Putin’in devlet sansüründen kurtulabilmeleri için Rus halkına bilgi göndermek için devam eden faaliyetlere sahip. Ayrıca Ukrayna halkını elimizden geldiğince çevrimiçi tutmak için devam eden faaliyetlerimiz var.”

26 Şubat’ta yayınlanan bir gönderide, “Rusya masum insanları bombalamak için bomba kullanıyor olabilir, ancak Anonymous Rus hükümetinin web sitelerini öldürmek için lazer kullanıyor” dedi.

Resmi hesap yok

Hesabın geniş takipçi kitlesine rağmen, “Anonymous” Twitter hesabının arkasındaki kişi – veya kişiler – bir gönderide bunun topluluğun resmi hesabı olduğunu reddetti: “Biz merkezi olmayan bir direniş hareketiyiz. Resmi bir #Anonymous hesabı yok.”

En büyüklerinden biri gibi görünse de, Anonymous’la ilgili gibi görünen birçok Twitter hesabından biri. Topluluğun iddialarını doğrulamak imkânsız değilse de zor, çünkü anonimlik bu topluluğun temel ilkesi.

Sunucu kesintilerini kontrol eden bir web sitesinin incelemesi, topluluğun kapattığını iddia ettiği web sitelerinin çoğunun şu anda – veya yakın zamanda – devre dışı bırakıldığını doğruladı.

RT’de 28 Şubat’ta yayınlanan bir makale, Kremlin’in yanı sıra kendi web sitesinin de geçen cuma günü Anonymous tarafından kapatıldığını doğruladı. Makalede ayrıca topluluğun pazartesi günü diğer Rus ve Belarus medya kuruluşlarını hedef alarak ana sayfalarını “Savaşı durdurun” mesajıyla değiştirdiği belirtildi.

Küresel birleşme

Çevrimiçi bilgisayar korsanlarının öfkesini çekmek, NATO güçleri ve uluslararası işletmelerden gündelik tüketicilere kadar birçok insanın Rusya’nın Ukrayna işgalini protesto etmek için büyük veya küçük kozlarını nasıl kullandıklarının bir başka örneği.

Barlar Rus yapımı votkayı boykot ediyor, ancak Smirnoff markasının bir İngiliz şirketine ait olmasına ve Amerika Birleşik Devletleri’nde üretilmesine rağmen hedef alındığı bildiriliyor.

Lobicilik firmaları, teknoloji fuarları ve spor ligleri Rusya ile bağlarını kestiklerini açıkladılar. Walt Disney Company dün, Rusya’da gelecekteki sinema filmlerinin vizyona girmesini durdurduğunu söyledi.

İki taraflı bir siber savaş

Rusya’nın zaten Ukrayna ile kendi siber savaş versiyonuna girdiğine inanılıyor. Reuters’a göre, geçen hafta yıkıcı “wiper” yazılımı Ukrayna devlet kurumlarını ve finans kurumlarını vurdu. Haber ajansı, Rusya’nın herhangi bir müdahaleyi reddettiğini söyledi.

Reuters’ın bildirdiğine göre, Ukrayna’nın hükümet web sitelerinin birçoğu geçen hafta “DDoS” saldırılarında kapatıldı. Ukrayna, Rusya’nın Kırım yarımadasını ilhak ettiği 2014’ten bu yana dijital saldırılara maruz kaldığını söyledi.

Geçen hafta “Anonymous” Twitter hesabından paylaşılan bir gönderi, topluluğun bir bütün olarak Rusya ya da halkıyla savaş halinde olmadığını yineledi.

Anonymous’ın arkasındakilerin kimlikleri büyük ölçüde bilinmiyor. “Anonymous” Twitter hesabındaki sabitlenmiş bir mesaj, onların “birkaç temel ilkede hemfikir olan, insanlık için daha iyi bir gelecek arayan işçi sınıfı insanları” olduğunu belirtiyor: bilgi özgürlüğü, konuşma özgürlüğü, şirketler ve hükümetler için hesap verebilirlik, özel vatandaşlar için gizlilik ve anonimlik.”

Anonymous geçmişte ABD ve Çin hükümetleri, Scientology Kilisesi ve İslam Devleti topluluğu da dâhil olmak üzere diğer yüksek profilli kuruluşları hedef alırken, Arap Baharı ve Occupy Wall Street gibi ayaklanmalara destek olduğunu ifade etti.