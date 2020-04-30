Basın Bülteni
Anker Türkiye Ülke Müdürü teknoloji basınıyla toplantı düzenledi!
Anker Türkiye Ülke Müdürü Cem Bodur, teknoloji basınıyla online basın toplantısı düzenlendi. Toplantının esas konusu “Koronavirüs döneminde en çok talep gören teknoloji ürünleri neler?” oldu.
İlginizi çekebilir: Anker Nebula Capsule: Bir küçücük fıçıcık içi dolu eğlencelik
COVID-19 pandemisi ile evde kalanların ve evden çalışanların sayısı artarken, görüntülü görüşme uygulamaları ve oyunlara olan ilgi de paralel bir artış gösteriyor. Çevreyi rahatsız etmeden kaliteli bir ses deneyimi yaşatan, müzik ve oyun keyfini artıran kulaklıklarda, teknik özellikler kadar konfor da önemli bir tercih sebebi oluyor.
İçinde bulunduğumuz dönemde sosyal izolasyon önem kazanırken, evde kalan tüketicilerin alışkanlıklarında ve evden çalışmaya geçiş yapan iş dünyasında da önemli bir değişim görülüyor. Çalışanlar toplantılarını görüntülü görüşme uygulamaları ile gerçekleştiriyor, iş dışında ailesi ve sevdikleriyle de internet üzerinden iletişim kuruyor.
Oyunlar ve oyun yayınlarına olan ilgi artıyor
Koronavirüs döneminde, bir diğer popüler gündem konusu da oyunlar oldu. İş dışında keyifli vakit geçirmek isteyenler oyun oynuyorlar, e-spor karşılaşmalarına ve internet üzerindeki oyun yayınlarına büyük ilgi gösteriyorlar.
Verizon’ un araştırmasına göre internet üzerinden video izlenme oranları yüzde 12 artarken, oyun severlerin takip ettiği Twitch’ te izlenme oranları yüzde 10, YouTube Gaming’ de ise izlenme oranları yüzde 15 artış gösterdi. Evde kalanlar için en çok büyüme yaşayan alan ise yüzde 75 ile oyunlar oldu.
Ses kalitesi kadar, uzun süreli kullanım için sundukları konforla da öne çıkan oyun kulaklıkları, diğer oyuncu ürünleri gibi en iyi özellikleri bir araya getirmeleri ile dikkat çekiyorlar. Bu da, onları her kullanım amacı için uygun hale getiriyor.
Anker Soundcore Strike serisi ile mikrofon bozulur korkusu bitiyor
Anker’ in yeni Soundcore Strike serisi, teknik özelliklerinin yanı sıra uzun süre oyun oynayanların en sık karşılaştığı iki önemli problemi ortadan kaldırmasıyla dikkat çekiyor.
Kulak üstü kulaklıklar, belirli bir süre kullanımdan sonra kulağı ısıtmaları sebebiyle rahatsızlık yaratabiliyorlar. Strike serisindeki soğutucu jele sahip kulak yastıkları, ısınmanın önüne geçerek kullanıcılara uzun süre konforlu bir kullanım sağlıyor.
İnternet üzerinden oynanan oyunlarda ise takım arkadaşlarıyla sesli sohbet üzerinden iletişim kurmak. Belirli taktikler izlemek ve oyuna renk katmak için önem taşıyor. Ancak nemlenen mikrofonlar ses kalitesinde düşüşe sebep olabiliyor ya da bozulabiliyor.
Soundcore Strike 1 ve Strike 3’ün sahip olduğu Anker’in patentli SweatGuard teknolojisi sayesinde mikrofonları tükürüklere ve terlemeye karşı korumalıdır ve IPX5 suya dayanıklı sertifikalara sahiptirler. Ayrıca her iki modelin de mikrofonlarında gürültü önleme özelliği yer alıyor. Böylece çağrılarınız ya da komutlarınız karşı tarafa net bir şekilde ulaşıyor.
Özel tasarım ile düşmanların en ufak adımını bile takip edin
Soundcore Strike serisi kulaklıklar, 52 mm’ lik özel sürücüleri ile oyun içi sesleri gerçekçi bir şekilde yansıtıyor ve bas tonlarında fark yaratıyor. Her iki model de oyunlardaki silah seslerinin ve düşman ayak seslerinin yönünü anlamanızı sağlayan özel bir tasarıma sahip.
Strike 1’in özellikle de çoçukların işitme ses seviyesine karşı koruma ile ses seviyesi kısıtlama özelliği, yüksek seslere karşı kulakları korurken, Strike 3’ün 7.1 çevresel ses desteği, oyun atmosferini en iyi şekilde yaşamanızı ve kendinizi oyuna kaptırmanızı sağlıyor.
Anker Soundcore Gaming kulaklıkları sadece hepsiburada.com’ dan satın alabilirler.
Profesyonel ses kalitesi sunan PowerConf ile kesintiye yer yok
Koronavirüs döneminde yaşanan bir değişim de, toplantıların uzaktan gerçekleştirilmeye başlanması oldu. Online toplantılarda ses kalitesinin zaman zaman düşmesi ve kesintiler yaşanması, sıkıntı yaratabiliyor. Anker PowerConf ise profesyonel çağrı kalitesi ile bu sorunu çözüyor. Akıllı ses geliştirme özelliği sunan özel DSP algoritması, gerçek zamanlı yankı önleme ve arka plan gürültüsü azaltma özellikleri bulunan PowerConf, 360 derecelik 6 mikrofonuyla sesinizi en iyi şekilde iletiyor.
Bluetooth ve USB-C destekli cihaz, sürücü gerektirmeden hemen kullanılabiliyor ve taşınabilir olması sayesinde, her yerde ve kolaylıkla kullanılabiliyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei ekran ve anakart değişiminde %40’a varan teknik servis indirimi!
Huawei, 20 Nisan ve 20 Mayıs 2020 tarihleri arasında geçerli olan “Huawei ile Hep Beraber” servis günleri kampanyası hazırladı. Teknik serviste değişimi yapılan ekran ve anakart yedek parça fiyatı üzerinden yüzde 40’a varan indirim uygulanıyor. Kullanıcılar telefonlarını ücretsiz kargo ile Huawei Teknik Servis’e gönderip, ürünlerinin onarılmasını evlerinde bekleyebilecekler. Onarımdan sonra ise ürünler dezenfekte edilip istenen adrese gönderilecek.
İlginizi çekebilir: Huawei P20 ve P20 Pro için EMUI 10 yayınlandı!
Ücretsiz Kargo Servisi hizmetiyle, kullanıcılar Teknik Servis’e gönderdikleri telefonlarının onarılmasını ve istedikleri adrese geri gönderilmesini evde güvenle bekleyebilecekler.
Ücretsiz kargo onarım hizmetiyle kullanıcılarına profesyonel kalite güvencesi sağlıyor. Onarım ve teslimata kadar tüm süreci yakından izleyen firma, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmak, onarımı daha güvenli hale getirmek için cihazların arızalı parçalarını tamir etmek yerine, orijinal yedek parçaları ile değiştiriyor.
Huawei cihazlar onarım sonrası dezenfekte edilecek!
Onarımdan önce dezenfekte edilen cihazlar geri gönderilmeden önce de profesyonel şekilde temizlenip dezenfekte edilecek. Onarılan cihazlar, profesyonel steril ambalaj için darbeye dayanıklı anti statik poşete konarak muhafaza edilecek.
Daha uzun garanti süresi
Orijinal garanti süresi 15 Mart 2020 ile 14 Haziran 2020 tarihleri arasında sona erecek telefon, PC, tablet, giyilebilir cihazlar da dahil olmak üzere tüm Türkiye ithalatı ve yetkili servis merkezi desteği olan ürünler için garanti süresi 15 Haziran 2020’ye kadar uzatıldı.
Kullanıcılar, ürünlerinin garanti sürelerini Huawei Garanti Süresi ve Destek Hizmeti Sorgulaması sayfasından öğrenebilirler: https://consumer.huawei.com/
Soru ve önerileriniz için resmi tatiller dahil haftanın yedi günü, 09.00-20.00 saatleri arasında firmanın Destek Merkezi’ne (444 79 88) ulaşabilir ve aşağıdaki QR kodu tarayarak Destek Uygulaması’na gidebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Philips Sound, kulaklıklara özel kampanya düzenliyor!
Philips Sound, kulaklık ürünleri için özel kampanya düzenliyor. “sepetimdekises.com” üzerinden yapılacak kampanyada belli ürünlere özel 50 TL’lik Migros hediye çeki de müşterilerle buluşacak.
İlginizi çekebilir: Philips Türkiye, 23 Nisan’ın 100. yılını resim sergisiyle kutluyor!
Philips’in Türkiye’deki televizyon ve ses ürünleri ayağı TPVision kulaklıkları için çok güzel bir kampanyaya imza atıyor. 14 Şubat tarihinde başlayan kampanya 30 Haziran’a kadar uzatıldı. Ayrıca seçili ürünlerde müşteriler 50 TL’lik Migros hediye çeki kazanma şansı da yakalıyor. Aşağıda yazılı olan ürünlere belli oranlarda indirime tabii tutulacak.
İşte indirime girecek Philips Sound ürünleri!
- SHQ6500CL/00
- TAUN102BK/00
- TAUH202WT/00
- TAUH202BK/00
- SHB3075BK/00
- SHB3075BL/00
- SHB3075RD/00
- SHB3075WT/00
- TAUT102BK/00
- SHB3175BK/00
- SHB3175WT/00
- SHC5200/10
- TASH402BK/00
- TABH305BK/00
- SHB2515BK/10
- TAPH802BK/00
- TAPH805BK/00
Katılım koşulları neler?
- Kampayaya katılım için tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin alışveriş faturalarının tarihi itibari ile 15 gün içerisinde sepetimdekises.com sitesine giriş yaparak kampanya başvuru formunu doldurmaları ve “Kampanya Katılım Koşulları”nı onaylamaları gerekiyor.
- Başvuru sonrası beş iş günü içinde başvuru değerlendirilip müşterileri geri dönüş yapılacak.
- Başvurusu geçerli olan kullanıcılar alışveriş fatura tarihinden 30 günlük süre bitimi sonrası 4 iş günü içerisinde hediye kodlarına kavuşacaklar.
14 Şubat tarihinde başlayan “Philips Sepetimdeki Ses” kampanyası 30 Haziran’a kadar devam edecek. Kampanyadan faydalanmak isteyen kullanıcıların 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Verilen hediye çeki ise sadece bir kullanıma tahsis olacak.
Basın Bülteni
Günışığı Çocukları’ndan 23 Nisan’a dijital kutlama!
Türk Telekom, az gören çocuklar için hayata geçirdiği ‘Günışığı’ projesindeki çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını resim ve videolar ile kutladı. Çocuklar tarafından üretilen içerikler www.1asirlikbayram.com sitesinde yayınlandı.
İlginizi çekebilir: Türk Telekom evlere SIM kart teslim edecek!
Telekomünikasyon şirketi, toplumsal sorumluluk bilinciyle çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda; Engelsiz Yaşam Derneği iş birliği ile az gören çocukların görme yetilerini geliştirebilmeleri için hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projesi ‘Günışığı’ndaki çocuklarla, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılını kutladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl kutlamaları kapsamında; Günışığı projesinde yer alan çocuklar tarafından ‘Bir asırlık bayram’ temasıyla çizilen resimler, www.1asirlikbayram.com sitesinde sergilendi. Diğer yandan çocuklar İstiklâl Marşı’nı seslendirdikleri ve kendilerini tanıttıkları videolarla bayram coşkusunu yaşadı.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal; “Az gören çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projemiz Günışığı ile koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu dönemde eğitimleri uzaktan destekliyoruz. Online aktiviteler düzenleyerek onların yanında olmayı sürdürüyoruz.
Bu projede eğitim alan çocuklarımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Meclisimiz’in 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hazırladıkları özel içeriklerle kutladılar.