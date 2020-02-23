Donanım
Anker Nebula Capsule: Bir küçücük fıçıcık içi dolu eğlencelik
Küçücük, bir kola kutusu boyutlarında, yanınızda her yere taşıyabileceğiniz, müzik dinleyebileceğiniz ve herhangi bir zemine yansıtarak video izleyebileceğiniz bir cihaz düşünün. Evet, o cihazın adı Anker Nebula Capsule. Aslında ne tam anlamıyla taşınabilir bir projeksiyon aleti, ne de bir bluetooth hoparlör. Başlıkta da yazdığı gibi o bir küçücük fıçıcık içi dolu eğlencelik.
Bu inovatif ürün incelemek üzere bana iletildiğinde hemen akşam evin boş duvarlarında denemelere başladım. Hanım, “Hadi mısır patlattım, gel bizim diziyi yatakta izleyelim…” deyince, Nebula Capsule’ü tavana çevirmemle yatak odası sinema salonuna dönüştü. Açıkçası bu kadar küçük bir aletin çok kaliteli bir görüntü sunacağı, sesinin tatmin edeceği konusunda kuşkularım vardı. Ama ilk filmi bitirdiğimde “Bu iş tamamdır…” dedim.
Anker’i bir tanıyalım
Aslında Nebula Capsule’ü anlatmadan önce biraz Anker’den söz etmek istiyorum. Anker, teknoloji dünyasının genç şirketlerinden biri ve kelimenin tam anlamıyla inovatif ürünlere imza atıyor. Özellikle powerbank, şarj kablosu gibi ürünler konusunda çok iddialı. Şirketin kurucusu olan Steven Yang, Kaliforniya, ABD’de Google’da yazılım mühendisi olarak çalıştıktan sonra Shenzen’e Çin’e taşınıyor. Yıl 2011 filan. Sonra 2012 yılının başlarında Çin’de Google’ın satış biriminin başında olan Dongping Zhao da şirkete katılıyor. Zhao, 2018’te Anker Innovations’ın başkanı oldu.
Ülkemizde de faaliyet gösteren ve başta MediaMarkt olmak üzere birçok teknoloji perakendecisinde ürünleri satılan Anker’in Türkiye ve Orta Asya Ülke Müdürü olarak konusunda çok tecrübeli bir isim olan Cem Bodur görev yapıyor.
Nebula Capsule’ü inceliyoruz
Kutu kola boyutlarında dedim ama tam olarak boyutları 67.8 x 119.8 mm ve silindirik yapıda. Ağırlığı ise 425 gram civarında ve cebe rahatlıkla sığıyor. Üründe siyah renk tercih edilmiş. Üst kısımda kontrol tuşları yer alıyor. Açma-kapama, ses ve bluetooth hoparlör geçişi bu bölümdeki kontrol tuşlarıyla yapılıyor. Yan tarafta projektörün odaklanmasını için bir ayar çarkı bulunuyor. Arka alt kısımda şarj edebileceğiniz bir micro USB ile HDMI yuvaları yer alıyor. Her ne kadar normal boy bir USB yuvası bulunmasa da kutudan çıkan bir OTG (USB On-The-Go) adaptörü ile fare, klavye, vs. gibi USB bağlantılı cihazları kullanmanız mümkün oluyor. Kulaklık için herhangi bir yuva olmaması düşündürücü. Özellikle gece film izlerken komşuları rahatsız etmeme adına bir 3,5 mm kulaklık yuvası olsaydı iyi olurdu. Her ne kadar bluetooth bağlantılı kulaklıkları kullanabiliyor olsanız da ses ve görüntü senkronizasyonunda sıkıntı yaşıyorsunuz. Bir de USB yuvasını kullanırken şarj edemiyor olmanızı da belirteyim.
Nebula Capsule’ün alt yarısı tamamen hoparlör bölümüne ayrılmış. Video izlerken gayet başarılı, gümbür gümbür bir performansı var. Aslında bu ürünü projeksiyon özelliğini üstteki kontrol tuşundan devre dışı bırakarak, bir bluetooth hoparlör gibi de kullanabiliyorsunuz. Ama müzik dinlerken bas içimi titretsin diyenlerdenseniz beklentinizi daha makul bir seviyeye düşürmenizi öneririm. Zaten bu boyuttaki bir cihazdan bu beklenti de biraz abartılı olacaktır doğrusu. Onun dışında birkaç metreden bile tertemiz ve net duyulur bir sesle film izleyebiliyorsunuz. Bu konuda çok başarılı bir performans sunuyor. Tabii projektör bölümünü kapatınca doğal olarak batarya ömrü de uzuyor. Anker, yaklaşık 30 saate kadar şarj etmeden kullanabileceğinizi belirtiyor. Her ne kadar küçücük bir cihaz da olsa, Nebula Capsule’ün uzaktan kumandası da var. Kumandayı yansıyan görüntü üzerindeki uygulamalara ulaşırken adeta bir fare gibi kullanıyorsunuz.
Projeksiyon, yazılım ve uygulamalar
100 ANSI Lumen ölçüsünde bir parlaklık gücüne sahip olan Nebula Capsule, 854 x 480 çözünürlüğünde bir görüntü yansıtıyor. Çözünürlüğü çok düşük olarak değerlendirmemek gerek çünkü görüntüyü pek de uzaktan izlemiyorsunuz. Bence iyi bir zeminde ve yeterli ışık seviyesinde oldukça tatmin edici bir deneyim sunuyor. Sadece karanlık sahnelerde detayları seçmekte zorlanabiliyorsunuz ama parlak ışıklı sahnelerde ve özellikle çizgi filmlerde süper. Projeksiyonu kullanırken batarya ömrü 4 saati bulabiliyor. Çok başarılı bir performans.
Nebula Capsule Android 7.1.1 Nougat işletim sisteminin elden geçirilmiş bir versiyonuna sahip. Aslında bugünlerde birçok TV’de ve IPTV cihazında bulunan Android TV olsa daha iyi olur muydu acaba? Ancak YouTube, NetFlix, Spotify, Amazon Prime Video gibi popüler uygulamalar ön yüklemeli olarak geliyor. Ayrıca uygulama dükkanından başka yazılımları da indirebiliyorsunuz. Mesele VLC Player indirerek, değişik video formatlarını izlemeniz mümkün… Uzaktan kumandanın yanı sıra cep telefonunuza indirebileceğiniz bir uygulama yardımıyla da Nebula Capsule’ü kontrol ediyorsunuz. Google Play Store’dan “Capsule Control” uygulamasını indirmeniz yeterli.
Sonuç olarak Nebula Capsule inanılmaz havalı bir cihaz. Birkaç kere arkadaşlarla bir araya geldiğimiz akşamlarda ortaya çıkarttım ve onlara birkaç video izlettim. Hayranlık duydukları, “Yahu böyle bir cihaz var mı?” dediklerine şahit oldum. Özellikle yaz gecelerinde kız arkadaşınızla, sevgilinizle, ya da eşinizle açık hava sineması keyfi yaşatacağını düşünüyorum. Eğer siz de Nebula Capsule almak isterseniz MediaMarkt’ta bulabilirsiniz.
Donanım
TP-Link Deco P9 hibrit mesh sistemi neler sunuyor?
TP-Link Deco P9 hibrit mesh sistemi, ofisimize ulaştı. Biz de bu makalede ürünün kimlere hitap ettiğini, özelliklerini ve kullanım deneyimlerini anlatacağız. Bakalım TP-Link Deco P9 modeli kullanıcılara neler sunuyor?
Kimler kullanmalı?
Sözünü ettiğimiz model hibrit bir mesh sistemi. Yani bizim halihazırda birçok videoda anlattığımız mesh teknolojisiyle birlikte elektrik hattı üzerinden internet ağını dağıtabileceğiniz powerline teknolojilerini tek bir bünyede buluşturuyor. Bu sayede elektrik hattı ile duvar veya mesafe sınırını kolayca ortadan kaldırabiliyor ve evin her noktasında sağlıklı bir kablosuz ağa kavuşabiliyorsunuz. Şirketin aktardığı bilgilere göre, ürünün 3’lü paketi 560 m2’ye kadar bir kablosuz kapsama alanını bizlere sunuyor. Bu sayede odalar arasında engellerin veya uzun mesafelerin olduğu evlerle birlikte, çok katlı evlerde internet sorununu kökten çözebiliyorsunuz.
Kutu içeriğine baktığımızda bizim incelediğimiz model üçlü olduğu için 3x Deco P9 birimi, güç kabloları ve bir ethernet kablosu çıkıyor.
Kurulum aşaması
Son dönemde incelediğimiz TP-Link ürünlerine benzer olarak, Deco P9 modelini de hem iOS hem de Android platformunda bulunan Deco uygulaması üzerinden yapıyoruz.
Aşağıdaki ekran görüntülerinden görebileceğiniz gibi, uygulama size kurulumun nasıl yapılması gerektiği hakkında adım adım bilgilendirmeler sunuyor ve ardından bağlantı başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Tabii ki yine bu uygulama üzerinden, ağınızın tüm ayarlamalarını yapabiliyorsunuz.
Teknik özellikler & performans
TP-Link Deco P9 modeli, her şeyden önce evinde mesafeden veya aradaki engeller yüzünden kablosuz internet problemi yaşayanlar için müthiş bir çözüm. Zira hibrit bir Mesh teknolojisi olduğu için, katlı bir evde yaşasanız bile interneti taşımak problem olmuyor. Ayrıca Mesh teknolojisi sayesinde, ürünün kurulumunu bir kere yaptığınızda cihazlarınızla evin neresinde olursanız olun, otomatik olarak en iyi sinyalin geldiği birime bağlanılıyor ve karmaşa ortadan kalkıyor. Örneğin akıllı telefonunuzla alt katta iken aşağıdaki birimden, üst kata çıktığınızda ise üst kata konumlandırdığınız birimden sinyaller alınıyor. Tek bir Wi-Fi ağı olduğundan, siz bu ağlar üzerinde geçiş yapmak zorunda kalmıyorsunuz.
Toplamda 100’den fazla cihazla bağlanabildiğiniz hibrit mesh sistemi, 802.11ac teknolojisiyle birlikte çift bant destekliyor. Böylece 5 GHz bandında 867 Mbps, 2.4 GHz bandında ise 300 Mbps hızlarını sunuyor.
Son olarak modelin tüm TP-Link Deco birimleriyle uyumlu çalıştığını da belirtelim. Yani örneğin gerçekten çok büyük bir evde yaşıyorsanız ve üç paketli Deco P9 paketinin üzerine bir de Deco M3W birimini ayrıca satın alarak sisteme dahil edebiliyorsunuz.
Son sözler ve fiyat
Ev interneti için günümüzün en üst seviye çözümlerinden biri olan TP-Link Deco P9 sistemi, şu anda 2.100 TL civarında satılıyor. Çok katlı evlerde veya mesafe ile engeller gibi etmenler dolayısıyla tek katlı dahi olsa internetin problemli olduğu bir yerde yaşıyorsanız, bu model günümüz teknolojisine göre en etkili çözümlerden biri olacaktır.
Ürünün şüphesiz bugüne kadar gördüğümüz çözümlerden en büyük farkı mesh ile powerline teknolojisini birleştirmesi.
Aksesuar
Mobil oyuncu kulaklığı nedir?
Oyuncu kulaklıkları son dönemlerin en popüler ve özellikle espor dünyasının gelişmesiyle profesyonel oyuncuların en önemli odağı haline geldi. PC ve konsol kanadında önem arz eden ekipmanlardan olan kulaklık mobil oyunculukta da dikkat çekici bir noktaya taşınıyor. Peki mobil oyuncu kulaklıkları ne kadar gerekli? Ya da gerekli mi? Cevabını bu yazımızda veriyoruz.
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Oyuncu kulaklığı nedir?
İlk olarak bu sorudan başlayalım. Nedir bu oyuncu kulaklıkları? Oyuncu kulaklığı dediğimiz kulaklıkların normal kulaklıklardan farkı elbette sadece tasarım değil. İlk bakışta tasarımlarıyla dikkat çeken bu kulaklık modelleri, iki önemli noktada birleşiyorlar. Bunlardan ilki stereo, yani çevresel ses desteği.
Bir oyuncunun en önemli noktası duyduğu sesleri tam olarak nereden geldiğini hissetmek olduğu için ya yazılımsal ya da donanımsal olarak çevresel 7.1 ses desteği sunarlar. Bu sayede oyuncuların savaş oyunlarında düşmanın ayak seslerini ve ateş edildiğinde silahın nereden patladığını anlayabilir. Ülkemizde “ses kasmak” olarak geçen bu deneyimi en doğru olarak oyuncu kulaklık modellerinde fark edebilirsiniz.
Bir diğer nokta ise mikrofon kalitesi. Normal bilgisayar kulaklıklarında sadece Skype vb. platformlardan görüşme yapılması önemli olduğu için mikrofonları fazla kaliteli olmaz. Ancak oyuncu kulaklıklarında ses kadar takım içi konuşmalar da önem arz ettiği için mikrofonlar da kaliteli hatta gürültü engelleme destekli olmalıdır. Çünkü bir espor karşılaşmasında hem turnuva alanının hem de sunucunun gürültüsü içerisinde takım arkadaşlarını rahat duyabilmeli ve aynı zamanda senin sesinin de anlaşılabilir olarak iletilmesi gerekir. Bu nedenle belki de en büyük fark mikrofonlar olabiliyor.
Peki ya mobil oyuncu kulaklığı?
Son dönemde mobil camiada da espor algısı iyice arttığı için telefonda profesyonel olarak espor ile uğraşan oyuncu kulaklıkları da önemli olmaya başladı. Teknik olarak 3.5 mm kulaklık girişine sahip tüm kulaklıklar mobil dünya için de uygun olsa da tamamen akıllı telefonlara yönelik üretilen ve genellikle kulak içi tarzında olan kulaklıklar bulunuyor. Buna en güzel örnek ise ROG Cetra Core.
ROG Cetra Core özellikleri
ROG Cetra Core hali hazırda Asus’un oyunculara yönelik markası olan Republic of Gamers’ın mobil oyunculara özel ikinci kulaklığı. ROG Cetra adındaki ilk modeli USB Tip C bağlantısını kullanırken, ROG Cetra Core ise 3,5 mm ile geliyor. Bu sayede kullanıcı olanağı da genişlemiş oluyor.
10 mm’lik Asus Essence sürücülerine sahip olan kulaklık mobil odaklı olsa da PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch gibi platformlara da fazlasıyla uygun bir durumda. Yani oyuncu olup kulak içi kulaklık isteyenler için ideal konumda.
20-40 kHz arasında geniş bir frekans aralığı sunan Cetra Core, oyundaki her detayı duyabilirsiniz. Bağlantı noktasını dik yerine köşeli yaparak mobil oyunculukta konforlu bir kullanım vadeden ürün kaliteli bir mikrofona da sahip. Taşıma çantası ve kulak tipinize göre değişen silikon ve hafızalı köpük kulak pedlerine sahip olan ROG Cetra Core, kulak kanatçıkları ile de kulağınızı tam olarak salmak adına tasarlanmış.
Genel olarak baktığımızda mobil oyun meraklıları için bu tarz oyuncu kulaklıkları iyi tercih olarak görünüyor. Müzik deneyiminde de bass ağırlıklı severler için çok sevilebilecek olan Cetra Core PUBG ve COD Mobile başta olmak üzere birçok oyundaki ses deneyiminizi farklı bir seviyeye taşıyabilir.
Sonuç olarak mobil oyunculuk da önemli yerlere gelmeye devam ettikçe bu tarz ürünlerin devamını göreceğiz. ROG Cetra Core mobil oyuncular için ideal yapıda diyebiliriz. Ancak ekstra özellik olarak gürültü engelleme isterseniz ROG Cetra modelini tercih edebilirsiniz.
Donanım
Akıllı kalem ve akıllı defter inceledik! (Neo Smartpen M1)
Neo Smartpen M1 akıllı kalem ve onunla uyumlu Ringtones N1 akıllı defter modelini inceledik. Bakalım bu iki ilginç ürün bizlere neler sağlıyor?
Akıllı kalem Neo Smartpen M1 ne yapıyor?
Akıllı kalemin çalışma mantığı, yazdığınız yazıları veya çizimleri anında ve zahmetsiz bir biçimde dijital ortama aktarabiliyor olması. Kalemin üzerinde bir Bluetooth bağlantısı var ve bu sayede akıllı telefon, tablet veya bilgisayara bağlanabiliyor. Kalemin üzerindeki kamera sensörü sayesinde, yazdığınız yazılar veya çizimler tanımlanabiliyor. Ayrıca farklı platformlarda NeoNotes ve PaperTubes uygulamalarıyla ek özelliklere de kavuşabiliyorsunuz.
Uygulama desteği sayesinde yazılarını hem Google Drive veya Evernote gibi bulut tabanlı servislere aktarabiliyor hem de isterseniz PDF veya Word gibi formatlarda kaydedebiliyorsunuz. Ayrıca yine uygulama üstünde notlarınıza sesli notlar eklemek gibi ek özellikler de bulunuyor.