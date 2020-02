Anker Nebula Capsule: Bir küçücük fıçıcık içi dolu eğlencelik

Küçücük, bir kola kutusu boyutlarında, yanınızda her yere taşıyabileceğiniz, müzik dinleyebileceğiniz ve herhangi bir zemine yansıtarak video izleyebileceğiniz bir cihaz düşünün. Evet, o cihazın adı Anker Nebula Capsule. Aslında ne tam anlamıyla taşınabilir bir projeksiyon aleti, ne de bir bluetooth hoparlör. Başlıkta da yazdığı gibi o bir küçücük fıçıcık içi dolu eğlencelik.

Bu inovatif ürün incelemek üzere bana iletildiğinde hemen akşam evin boş duvarlarında denemelere başladım. Hanım, “Hadi mısır patlattım, gel bizim diziyi yatakta izleyelim…” deyince, Nebula Capsule’ü tavana çevirmemle yatak odası sinema salonuna dönüştü. Açıkçası bu kadar küçük bir aletin çok kaliteli bir görüntü sunacağı, sesinin tatmin edeceği konusunda kuşkularım vardı. Ama ilk filmi bitirdiğimde “Bu iş tamamdır…” dedim.

Anker’i bir tanıyalım

Aslında Nebula Capsule’ü anlatmadan önce biraz Anker’den söz etmek istiyorum. Anker, teknoloji dünyasının genç şirketlerinden biri ve kelimenin tam anlamıyla inovatif ürünlere imza atıyor. Özellikle powerbank, şarj kablosu gibi ürünler konusunda çok iddialı. Şirketin kurucusu olan Steven Yang, Kaliforniya, ABD’de Google’da yazılım mühendisi olarak çalıştıktan sonra Shenzen’e Çin’e taşınıyor. Yıl 2011 filan. Sonra 2012 yılının başlarında Çin’de Google’ın satış biriminin başında olan Dongping Zhao da şirkete katılıyor. Zhao, 2018’te Anker Innovations’ın başkanı oldu.

Ülkemizde de faaliyet gösteren ve başta MediaMarkt olmak üzere birçok teknoloji perakendecisinde ürünleri satılan Anker’in Türkiye ve Orta Asya Ülke Müdürü olarak konusunda çok tecrübeli bir isim olan Cem Bodur görev yapıyor.

Nebula Capsule’ü inceliyoruz

Kutu kola boyutlarında dedim ama tam olarak boyutları 67.8 x 119.8 mm ve silindirik yapıda. Ağırlığı ise 425 gram civarında ve cebe rahatlıkla sığıyor. Üründe siyah renk tercih edilmiş. Üst kısımda kontrol tuşları yer alıyor. Açma-kapama, ses ve bluetooth hoparlör geçişi bu bölümdeki kontrol tuşlarıyla yapılıyor. Yan tarafta projektörün odaklanmasını için bir ayar çarkı bulunuyor. Arka alt kısımda şarj edebileceğiniz bir micro USB ile HDMI yuvaları yer alıyor. Her ne kadar normal boy bir USB yuvası bulunmasa da kutudan çıkan bir OTG (USB On-The-Go) adaptörü ile fare, klavye, vs. gibi USB bağlantılı cihazları kullanmanız mümkün oluyor. Kulaklık için herhangi bir yuva olmaması düşündürücü. Özellikle gece film izlerken komşuları rahatsız etmeme adına bir 3,5 mm kulaklık yuvası olsaydı iyi olurdu. Her ne kadar bluetooth bağlantılı kulaklıkları kullanabiliyor olsanız da ses ve görüntü senkronizasyonunda sıkıntı yaşıyorsunuz. Bir de USB yuvasını kullanırken şarj edemiyor olmanızı da belirteyim.

Nebula Capsule’ün alt yarısı tamamen hoparlör bölümüne ayrılmış. Video izlerken gayet başarılı, gümbür gümbür bir performansı var. Aslında bu ürünü projeksiyon özelliğini üstteki kontrol tuşundan devre dışı bırakarak, bir bluetooth hoparlör gibi de kullanabiliyorsunuz. Ama müzik dinlerken bas içimi titretsin diyenlerdenseniz beklentinizi daha makul bir seviyeye düşürmenizi öneririm. Zaten bu boyuttaki bir cihazdan bu beklenti de biraz abartılı olacaktır doğrusu. Onun dışında birkaç metreden bile tertemiz ve net duyulur bir sesle film izleyebiliyorsunuz. Bu konuda çok başarılı bir performans sunuyor. Tabii projektör bölümünü kapatınca doğal olarak batarya ömrü de uzuyor. Anker, yaklaşık 30 saate kadar şarj etmeden kullanabileceğinizi belirtiyor. Her ne kadar küçücük bir cihaz da olsa, Nebula Capsule’ün uzaktan kumandası da var. Kumandayı yansıyan görüntü üzerindeki uygulamalara ulaşırken adeta bir fare gibi kullanıyorsunuz.

Projeksiyon, yazılım ve uygulamalar

100 ANSI Lumen ölçüsünde bir parlaklık gücüne sahip olan Nebula Capsule, 854 x 480 çözünürlüğünde bir görüntü yansıtıyor. Çözünürlüğü çok düşük olarak değerlendirmemek gerek çünkü görüntüyü pek de uzaktan izlemiyorsunuz. Bence iyi bir zeminde ve yeterli ışık seviyesinde oldukça tatmin edici bir deneyim sunuyor. Sadece karanlık sahnelerde detayları seçmekte zorlanabiliyorsunuz ama parlak ışıklı sahnelerde ve özellikle çizgi filmlerde süper. Projeksiyonu kullanırken batarya ömrü 4 saati bulabiliyor. Çok başarılı bir performans.

Nebula Capsule Android 7.1.1 Nougat işletim sisteminin elden geçirilmiş bir versiyonuna sahip. Aslında bugünlerde birçok TV’de ve IPTV cihazında bulunan Android TV olsa daha iyi olur muydu acaba? Ancak YouTube, NetFlix, Spotify, Amazon Prime Video gibi popüler uygulamalar ön yüklemeli olarak geliyor. Ayrıca uygulama dükkanından başka yazılımları da indirebiliyorsunuz. Mesele VLC Player indirerek, değişik video formatlarını izlemeniz mümkün… Uzaktan kumandanın yanı sıra cep telefonunuza indirebileceğiniz bir uygulama yardımıyla da Nebula Capsule’ü kontrol ediyorsunuz. Google Play Store’dan “Capsule Control” uygulamasını indirmeniz yeterli.

Sonuç olarak Nebula Capsule inanılmaz havalı bir cihaz. Birkaç kere arkadaşlarla bir araya geldiğimiz akşamlarda ortaya çıkarttım ve onlara birkaç video izlettim. Hayranlık duydukları, “Yahu böyle bir cihaz var mı?” dediklerine şahit oldum. Özellikle yaz gecelerinde kız arkadaşınızla, sevgilinizle, ya da eşinizle açık hava sineması keyfi yaşatacağını düşünüyorum. Eğer siz de Nebula Capsule almak isterseniz MediaMarkt’ta bulabilirsiniz.