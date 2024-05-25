TUSAŞ cephesinin yürüttüğü yenilikçi İHA (İnsansız Hava Aracı) projeleri, Türk savunma sanayisindeki başarı hikayelerine bir yenisini ekliyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ YouTube kanalında yaptığı açıklamada, ANKA-3 adlı İHA’nın çift motorlu versiyonu üzerinde yoğun çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Kotil, ANKA-3’ün çift motoru sayesinde süpersonik hızlara ulaşacağını ve Milli Muharip Uçak KAAN’a eşlik edebileceğini belirtti.

TUSAŞ’tan Devrim Niteliğinde İHA Projesi: ANKA-3 Çift Motorlu Versiyon Geliyor!

ANKA-3’ün çift motorlu versiyonuyla ilgili detaylar da paylaşıldı. Mevcut tek motorlu konfigürasyon ile 425 knot (0.7 Mach) hıza ulaşabilen ANKA-3, çift jet motorlu versiyonunda ise 1,2 Mach’ın üzerinde bir hıza çıkabilecek. Yani süpersonik hızlara çıkacak. Bu, KAAN gibi yüksek hızlı milli uçaklarla uyumlu bir şekilde operasyon yapabilme yeteneği sağlayacak.

Yeni uçağın dikkat çeken özelliklerinden biri de boyutu ve yüksek hızı. Özel tasarımı ve mühimmatların kanatlarının içine gizlenebilmesi, radarlardaki görünürlüğünü minimum seviyeye indirecek. ANKA-3, ilk test uçuşunu 2023’ün Aralık ayında gerçekleştirmişti ve şu anda tek motorlu versiyonun test uçuşları devam ediyor.

Yeni hayalet uçağın teknik özellikleri arasında ortak aviyonik mimari, düşük radar görünürlüğü, yüksek faydalı yük kapasitesi, LoS/BLOS (Uydu Kontrolü) gibi önemli detaylar bulunuyor. Bu özellikler, ANKA-3’ün hem stratejik hem de taktik operasyonlarda etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayacak.

TUSAŞ’ın ANKA projesi, Türk savunma sanayisindeki teknolojik ilerlemenin ve milli gücün bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Temel Kotil’in açıklamaları, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerli ve milli üretim kapasitesinin giderek arttığını ve uluslararası alanda da dikkate değer bir konuma ulaştığını gösteriyor.

Türkiye milli uçak konusunda ciddi bir ilerleme kaydetti ve Türk İHA’ları şu sıralar dünyanın gündeminde. Son olarak Bayraktar Akıncı İHA, geçtiğimiz günlerde trajik bir helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin arama kurtarma çalışmalarına katılmış ve engebeli arazide hünerlerini konuşturmuştu.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye bu projesi ile dünyada neler başaracak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!