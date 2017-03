Andy Rubin, Essential’ın İlk Akıllı Telefonundan Bir Görsel Paylaştı

Andy Rubin bugün kendi Twitter hesabından Essential’ın ilk modelinin bir fotoğrafını paylaştı. Telefon Rubin’in daha önce bahsettiği gibi çerçevesiz. Paylaşılan fotoğrafta telefona dair çok bir detay yer almıyor. Ancak telefonun yanında fiziksel bir tuş olduğu belli. Ayrıca işletim sistemi de Android gibi duruyor ancak hangi versiyonu olduğunu söylemek zor. Cihaz hakkında henüz hiçbir şey bilmiyoruz. Ancak Rubin’in paylaştığı fotoğraf oldukça ilgi çekici.

I'm really excited about how this is shaping up. Eager to get it in more people's hands… pic.twitter.com/LRzQCFSKTm

— Andy Rubin (@Arubin) March 27, 2017