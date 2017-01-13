Android’in Kurucu Ortağı Yeni Bir Telefon ile Karşımıza Çıkacak

Android işletim sisteminin kurucu ortağı olan Andy Rubin bir süredir akıllı telefon sektöründe yeni bir şirket kurmakla meşgul.

Bugün kullanılan Android’in ortaya çıkmasında büyük pay sahibi olan Rubin yeni şirketinde çerçevesiz ve lüks akıllı telefonlar üretecek. Rubin’in yeni şirketinin adı Essential ve kendisi şirketin CEO’su olacak.

Essential’ın birden fazla cihazının olması bekleniyor. Şirket hem akıllı telefon hem de akıllı ev cihazları çıkaracak. Telefonun donanımı ise Apple’ın iPhone 7 ve Samsung’un Galaxy S7 modelleri ayarında olacak. Rubin telefonu 2017 yılının ortasına doğru çıkarmayı onaylıyor. Şirket telefonların üretimi için Foxconn ile çalışacak.

Şirketin telefon prototiplerinden bir tanesinin ekranı iPhone 7 Plus’tan bile daha büyük ancak boyutu iPhone 7 Plus’tan daha küçük. Telefon metal kenarlara ve seramik arka yüzeye sahip olacak. Xiaomi’de fütüristik modeli Mi Mix telefonu için seramik arka yüzey kullanmıştı. Essential’ın telefonlarında ayrıca Apple’ın 3D Touch özelliğine benzer bir özellik de yer alacak.