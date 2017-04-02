Dün Google yaptığı açıklama ile Android Wear 2.0 sürümünün dağıtımını bir süre ertelediğini açıklamıştı ancak önceden planlanan güncelleme yayınlandı.

Google bugün beş yeni akıllı saat modeline Android Wear 2.0 güncellemesinin yayınlandığını duyurdu. Polar M600, Nixon Mission, Fossil Q Wander, Fossil Q Marshall ve Michael Kors Access modellerine güncellenme bugün yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde de The Fossil Q Founder, Casio Smart Outdoor Watch WSD-F10 ve Tag Heuer Connected güncellemeleri almıştı.

Google’ın açıklamasına göre 19 eski akıllı saat modelinin yarısı güncellemeyi almış oldu. Ancak diğer taraftan işletim sistemi güncellemesinin bu kadar geç ve zorlu yayınlanması biraz problemlemli bir durum. Kullanıcıların uzun süre güncellemeyi beklemesi gerekiyor. LG’nin yeni akıllı saat modelleri 2.0 sürümü ile yayınlanmıştı.