Android Wear 2.0 Cihazlar Yeni Özellikleri Direkt Play Store’dan Alacak

Teknoloji devi Google bu sene başında LG Watch Style ve Watch Sport modelleri ile beraber Android Wear 2.0 sürümünü yayınlamıştı.

Android Wear 2.0 sürümü yayınlandığından beri gelen güncellemeler ile birçok değişiklikler oldu. Bu yeniliklerden bir tanesi de uzun zamandır saatte kullanılanacak olan uygulamaların telefon yerine saatte yer alacak olan Google Play Store uygulamasından indirilmesiydi.

Yeni yayınlanan bir güncelleme ile beraber şimdi bu özellik biraz daha gelişti. Hoi Lam kendi Google+ hesabı üzerinden yaptığı açıklamada artık saatte yer alan uygulamaya bir güncelleme geldiğininde bunun saat üzerinde yer alan Google Play Store uygulaması üzerinden gerçekleştirilebileceğini duyurdu. Bu gelişme Google’ın özellikleri çıkarmak istediği özellikleri paket haline getirip firmware güncellemesi ile yayınlamak yerine direkt olarak Play Store üzerinden yayınlayarak kullanıcıların daha hızlı ulaşmasını sağlayacak.