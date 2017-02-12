Android Wear 2.0 Akıllı Cevaplamalar İçin Yapay Zeka Kullanıyor

Android Wear 2.0 sürümü ile gelen yeniliklerden bir tanesi de kullanıcıların gelen mesajları kolayca cevaplamasını sağlayan Smart Reply özelliği.

Smart Reply sayesinde o an için meşgul olan Android Wear 2.0 kullanıcıları tek bir dokunuşla gelen mesajları cevaplayabiliyor. Google tarafından yapılan açıklamada bu özellik cihaz üzerindeki makine öğrenimi sistemini kullanıyor. Bu sayede internete bağlı olmasa bile bu mesajları gönderebiliyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre eğer Expander isimli yapar zeka takımı olmasaydı bu imkansız olurdu.

Bu sayede akıllı cihazlarda makine öğreniminin kullanımının önü açıldı. Akıllı saatlerde kullanılmak istenen aslında grafik öğrenimi adı verilen bir nöral ağ yer ancak bu modeller saata sığmıyor. Burada ise grafik öğreniminin değişik bir versiyonu yer alıyor. Bu yapay zeka kullanıcıların mesajlarını kontrol ederek buna göre cevaplar hazırlıyor. Bu sistem Google’ın bir süre önce Gmail’de kullanıma soktuğu akıllı cevaplar sistemine benziyor.