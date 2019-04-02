Android TV’ye APK ile uygulama yükleme (VIDEO)

Android TV’ye APK ile nasıl uygulama yüklenir? Bu videomuzda, ofisimizde yer alan Philips Android TV‘ye Google Play Store‘dan değil, direkt olarak indirdiğimiz APK dosyası ile kurulum yapmayı gösterdik.

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Android TV APK yükleme

Bu işlem için öncelikle yapmanız gereken Android TV’nize farklı kaynaklardan yükleme yapabilmek için izin vermek. Bunun için Ayarlar – Android Ayarları bölümünden Güvenlik ve Kısıtlama kategorisinde yer alan “Bilinmeyen Kaynaklar” özelliğini aktif etmemiz gerekiyor. Bu özelliği aktif ettiğimizde, APK kurulum dosyalarının yüklenmesine izin verilecek. Bu işlemi yaptıktan sonra yüklemek istediğimiz APK dosyasını TV üzerinde açmamız gerekiyor. Bunun için isterseniz televizyonunuzun tarayıcısından APK dosyasını indirip kurabilir veya USB bellek aracılığı ile bu dosyayı TV üzerinde çalıştırabilirsiniz. Biz bu videoda, USB belleğin içerisindeki bir APK dosyasını, dosya yöneticisi programı ile açarak yükledik.

APK dosyasını TV’nizde açtıktan sonra birkaç yükleme adımı karşınıza çıkıyor ve daha sonra uygulama yükleniyor. Bu noktada indirdiğiniz APK dosyasının güvenilir olduğuna ve uygulamanın TV’nize uyumlu olduğundan emin olmanız gerektiğini de unutmayın.