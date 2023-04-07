Apple, Bul ağını daha kullanışlı hale getirmek için geçtiğimiz yıl iPhone’ların kapalıyken bile bulunmasını sağlayan özelliğini duyurmuştu. Şimdi bu özellik Android telefonlara geliyor. Kuba Wojciechowski‘ye göre Google, şu anda kullanıcıların cihazlarını kapalıyken bile bulmalarına olanak tanıyan ‘Cihazımı Bul’ adlı bir özellik geliştiriyor. Bu özellik, Apple’ınkine benzer olacak.

Apple iPhone’lar kullanıcılara, Wi-Fi veya Bluetooth kapsama alanı içinde olup olmadıklarına bakılmaksızın ve hatta olsalar bile kaybolan veya çalınan iPhone, iPad, Mac veya AirTag’i takip etmelerine olanak tanıyan Bul ağı olarak bilinen bir özellik sunuyor. Aralık 2022’de Google, kullanıcıların kaybolan veya çalınan Android telefonlarını internet olmadan takip etmelerini mümkün kılan bu özelliğin kendi sürümü olan “Cihazımı Bul” ağını tanıttı.

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Google’ın, Google telefonlarında kullanılabilecek Pixel Power-off Finder adlı heyecan verici yeni bir Cihazımı Bul özelliği üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu özellik, Apple’ın Find My ağına benzer şekilde, kullanıcıların cihazları kapalıyken bile bulmalarına olanak tanıyacak. Google, kendi kod adı “grogu” da dahil olmak üzere, UWB ve konum belirleme etiketlerini destekleyen tüm Android cihazlardan oluşan bir ağ kuruyor.

Google, Android 14’ün ilk kaynak kodunu Erken Erişim Programına kayıtlı OEM’lerle paylaşarak “hardware.google.bluetooth.power_off_finder” olarak etiketlenmiş yeni bir Donanım Soyutlama Katmanı (HAL) tanımını kullanıma sundu. Telefon kapatıldığında, cihazın Bluetooth çipi, önceden hesaplanmış Parmak Ağı anahtarlarını almak için etkin olmaya devam edecek.

Mevcut Pixel 6 ve Pixel 7 cihazlarının, Bluetooth çipini her zaman etkin durumda tutmak için donanım desteği gerektiren bu teknolojiyi destekleyip desteklemeyeceği belli değil. Ancak, yakında çıkacak olan Pixel 8’in kutudan çıkar çıkmaz bu özelliğe sahip olması muhtemeldir.