Telefonların değeri birkaç nedenden dolayı zamanla değer kaybeder. Teknoloji sürekli ilerliyor, bu da daha iyi özelliklere sahip yeni modellerin düzenli olarak piyasaya sürüldüğü anlamına geliyor. Sonuç olarak, eski modeller modası geçmiş ve daha az arzu edilir hale gelir ve bu da değerlerinin düşmesine neden olur. Ayrıca aşınma ve yıpranma, günlük telefon kullanımıyla ortaya çıkan doğal bir süreçtir. Çizikler, ezikler ve diğer hasarlar, cihazdan cihaza farklılık gösterse de telefonun değerini önemli ölçüde azaltabilir.

Daha yeni ve daha gelişmiş teknolojilerin daha düşük fiyatlarla bulunması da eski modellerin değerini etkiler. Son olarak, piyasa talebi de bir telefonun değerini belirlemede çok önemli bir rol oynar. Yeni modeller çıktıkça eski modellere olan talep azalır ve bu da değerlerinin düşmesine neden olur. Samsung’un yeni canavarı Galaxy S23, birkaç ay önce piyasaya sürüldü ancak kısa süre içinde cihazın değeri yüzde 43,3 oranında değer kaybetti. Bu da iPhone 14’ün neredeyse 1,5 katı demek.

En son veriler, Galaxy S23’ün lansmanından sadece iki ay sonra yeni gibi durumdaki bir telefon için değerinin yüzde 43,3’ünü kaybettiğini ortaya koyuyor. Bu önemli bir değer kaybı gibi görünse de, aynı zaman diliminde iPhone 13’e kıyasla üç kat değer kaybeden selefi S22’ye göre dikkate değer bir gelişme olduğunu belirtmek önemlidir . iPhone 14 serisi ise iki ay sonra ortalama %31,0 değer kaybıyla en iyi performans gösteren seri oldu.

Google’ın Pixel 7’si lansmanından sadece iki ay sonra ürün yelpazesi genelinde değerinin %45,9’unu kaybederek üç ürün yelpazesinin en kötü performansını sergiliyor. Teknoloji devi buna Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’da 150 dolarlık bir indirimle karşılık vermeye çalıştı. Ancak bu, lansman sırasında tam fiyat ödeyenler için telefonun değerinin daha da fazla zarar gördüğü anlamına geliyor.

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İyi durumdaki el cihazlarına bakıldığında, sonuçlar yeni gibi durumdakilere benzer. iPhone 14 serisi iki ay sonra ortalama %35,0 değer kaybıyla kaybettiği değerinin bir kısmını geri kazanırken, Galaxy S23 %47,7 oranında değer kaybediyor. Samsung’un bazı iyileştirmelerine rağmen, iPhone hala değerini piyasadaki diğer tüm telefonlardan daha iyi koruyor.