Android sistemine yeni Uyku modu geliyor

Android Açık Kaynak Projesi takımı, kullanılmayan uygulamaların kullandığı alanı azaltacak yeni bir uyku modu üzerinde çalışıyor.

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Özellik şu anda hala gelişiminin ilk aşamalarında ancak Android 12 güncellemesi ile gelmesi bile mümkün olabilir. Android 12 çıkışı için resmi bir tarih ise elimizde yok. Bununla beraber Android 11 Geliştirici Önizleme versiyonunun 2020 Şubat ayında çıktığını düşünürsek, bekleyiş fazla uzun sürmeyebilir.

Yeni uyku modundan bahsedecek olursak, çok kullanıcılı bir Android cihazının bir kullanıcısının bir uygulamayı uyku moduna alması durumunda; uygulama, önbelleğindeki o kişiyle alakalı olan bilgileri temizliyor ve cihaz üzerinde yer açıyor. Bu özellik uygulamaya geçirilmiş durumda.

Ama daha ilginç olan kısım, cihazın kullanıcılarının tamamının bir uygulamayı uyku moduna almasıyla devreye giriyor. Çünkü birçok cihaz sadece tek kişilik kuruluma sahip. Bu özellik tam olarak hayata geçirilmediğinden dolayı da böyle bir durumda işletim sisteminin nasıl bir yol izleyeceği şimdilik kestirilemiyor.

Özelliğin isminden yola çıkacak olursak görünüşe göre uygulamalar tamamen cihazdan kaldırılmayacak. Ancak alandan kısmak için önbellek temizlemenin yanında belki bir de sıkıştırma yoluna gidilmesi düşünülüyor gibi. Sonrasında ise kullanıcı uygulamayı tekrardan kullanmak istemesi durumunda onu uykudan kaldırıp uygulamanın eski haline dönmesini sağlayabilir.

Tam olarak nasıl işleyeceğini ise özellik kullanıcılara ulaştığı zaman daha iyi anlayabileceğiz gibi duruyor.