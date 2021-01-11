Uygulama
Android arka plana video nasıl eklenir?
Bildiğiniz gibi Live Wallpapers ya da Canlı Duvar Kağıtları özelliği sayesinde Android telefonlarda arka plana fotoğraf yerine video da eklenebiliyor. Bunun için ise bir uygulamadan yardım almak gerekiyor.
İlginizi çekebilir:
- Kablosuz şarj özelliğini hangi telefonlar destekliyor?
- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları yanında farklı kablosuz şarj cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Telefonunuz için bir farklılık oluşturmak istiyorsanız veya hoşunuza giden bir duvar kağıdı bulamadıysanız, arka plan olarak bir video eklemeyi düşünebilirsiniz. Android telefonların sistemi kendisinde böyle bir şey barındırmasa da bir uygulama aracılığıyla basit bir şekilde hareketli duvar kağıtları oluşturabiliyorsunuz. Dolayısıyla ilk adımımız bu uygulamalardan birini telefona kurmak olacak.
Android arka plana video eklemek için uygulama önerisi
Google Play üzerinde bununla alakalı birçok uygulama mevcut. Aralarında ise belki en iyisi olmasa da ücretsiz olan ve özellikleriyle oldukça yeterli bir deneyim sunan Video Live Wallpaper uygulamasını deneyebilirsiniz. Platform üzerinde şu anda 4.6 yıldıza sahip uygulamanın; diğer benzer uygulamalarda sık görülmeyen, videoları telefona uydurabilmek için keserek düzenleme işlevi de mevcut. Dolayısıyla kalite olarak da bir adım öne geçebiliyor.
Uygulama oldukça basit işliyor ve gerekli olan her işleve sahip. Uygulamanın açılmasının ardından Choose Video ile telefonda mevcut olan bir video seçilebiliyor. Video seçildikten sonra açılıyor ve istediğiniz kısmı kesebilme imkanı da veriliyor. Bu işlemin ardından ise sağ üstte resimli alana dokunulduğunda video duvar kağıdı hazırlanmış oluyor.
Sonrasında ön izleme ile her şeyin yolunda olduğu kontrol edilebiliyor. Ardından ise Apply tuşuna bastığınızda işiniz tamamlanmış oluyor. Duvar kağıdına başka ayarlamalar yapmak istemeniz durumunda sol alttaki ayarlar sekmesine basıp geri dönmek de mümkün. Yine uygulamanın içerisinde videonun nasıl gösterileceği ile alakalı olarak birçok seçeneğinin olduğunu hatırlatmakta fayda var.
Bu arada bir zaman sonra fikrinizi değiştirir ve ayarlamalarda bazı farklılıklar yapmayı düşünürseniz bütün süreci tekrardan uygulamanız gerekmiyor. Video Live Wallpaper uygulamasını açmanız ve gerekli ayarlamaları yapmanız durumunda yapılan düzenlemeler anlık olarak arka plana da yansıyacaktır.
Genel
WhatsApp alternatifi Signal, AppStore’da 1 numaraya oturdu!
WhatsApp, tartışmalı bir şekilde aldığı yeni gizlilik politikası kararıyla, kullanıcılarını birer birer kendinden uzaklaştırırken, alternatifleri uygulama marketlerinde yükselmeye devam ediyor. Öyle ki, Elon Musk tarafından önerilen Signal uygulaması, AppStore’da 1 numaraya yerleşti bile. Detaylar haberimizde…
Netflix, Youtube izlemek veya EBA’da kullanmak için uygun fiyatlı bir tablete ihtiyacınız varsa, bu hepsiburada listemiz tam size göre!
WhatsApp adım adım gerilerken, Signal tırmanışı tamamladı
Elon Musk, “Signal kullanın” diye tweet attıktan sonra, WhatsApp alternatifi Signal uygulaması için kullanıcılar arasında adeta bir indirme yarışı başladı. Uzun süreli Signal kullanıcıları ise, bildirimleri yüzünden telefonlarını şaşkınlıkla izlemeye devam ediyorlardı, çünkü arkadaşlarının birer birer uygulamaya geldiklerine şahit oluyorlardı.
Apptopia adlı uygulama marketi veri analizi firmasına göre, Elon Musk’ın tweetinin hemen ardından, Signal uygulaması 63.345 kere indirildi. Tweet’ten bir önceki gün ise indirilme sayısı, iOS ve Android cihazlar için toplam 45.086. Elon Musk’ın tweet’i 24 saati doldurduğunda ise, esas rekor indirilme rakamları ortaya çıktı, ve bu rakamın 90.000 civarında olduğu söyleniyor. Daha öncesinde söz konusu Signal uygulaması için rekor indirilme 1 Haziran 2020’de, Black Lives Matter protestolarının başladığı dönem görülmüştü.
Geçtiğimiz haftasonu, Signal uygulamasını indirenlerin sayısı arttıkça artarken, uygulamanın ABD AppStore’unda 1. sıraya oturduğu gözlendi. Son verilere göre de ABD ve Kanada’da Apple AppStore’da şu an en çok indirilen uygulama Signal. Bu sıralama ise Signal için bir ilk, uygulama daha önce hiç birinci sıraya yerleşmemişti. Bu yazının yazıldığı saatte ise ABD Google Play Store’da Signal 7. sırada ve Android tarafında da hızlı tırmanışına devam etmekte.
İlginizi çekebilir: WhatsApp: “Verilerinizi artık Facebook ile paylaşmak zorundasınız”
Türkiye’de ise 3. sırada!
Ülkemizde de son günlerde en çok konuşulan konu hangi mesajlaşma uygulamasının gizliliğimize en büyük özeni gösterdiği. Öyle ki, herkes WhatsApp’ten vazgeçmeye başlayıp yeni arayışlara girdi bile. Daha önce adını bile duymadığımız, ancak Elon Musk sayesinde dünyadaki herkes gibi farkına vardığımız Signal uygulaması, ülkemizdeki AppStore listelerinde 3. sıraya ulaşmış durumda.
Google Meet güncellemesi görüşmeler için yeni seçenekler sunuyor
Salgın dolayısıyla işlerin evden yürütüldüğü bugünlerde sanal görüşmeler ve bu konudaki farklı uygulamalar oldukça popüler hale geldiler. Bunun üstüne karantinalarda kalan kişilerin de aileleriyle görüşmek için bu hizmetleri kullanmak istemeleri sebebiyle bu uygulamalar son zamanlarda oldukça geliştiler. Bunlardan birisi de Google Meet.
İlginizi çekebilir:
- Google Meet artık katılım isteklerini toplu onaylamaya izin veriyor
- Farklı kablosuz şarj cihazı önerilerinin yanında uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Son birkaç ayda çokça değişime uğrayan Google Meet, hala yeni güncellemeler almaya devam ediyor. Genelde daha çok şirketler tarafından kullanılan uygulamanın yeni güncellemesiyle birlikte kullanıcıların görüşme oluşturması için farklı kolay yollar ekleniyor.
Yeni görüşme kısmına tıklanması durumunda artık üç farklı seçenek karşımıza çıkıyor. Bunlardan her birisi farklı zamanlarda görüşme oluşturmak için kullanılıyor. Bu seçeneklerin ise Daha sonrası için toplantı oluştur, Anlık toplantı başlat ve Google Takvim’de planla olduklarını görebiliyoruz.
Son seçeneğin seçilmesi durumunda görüşme oluşturabilmek için yeni bir sekmede Takvim uygulamasına gidilmesi gerekiyor. Buradan farklı görüşme ayarlamaları yapılabiliyor. Bu görüşmelere yine görüşme kodu veya bir takma isim ile girmek hala mümkün oluyor.
Güncelleme bu hafta faaliyete geçirildi ancak tam anlamıyla stabil hale gelmesi 15 günü bulabilir. Bu arada Google Meet’in yeni değişiklikleri iş veya normal hesap fark etmeksizin her türlü kullanıcıya açık halde olacak. Ancak Workspace Essentials kullanıcıları için diğer iki seçenek mevcut iken Google Takvim ile planla seçeneğinin ulaşılabilir olmayacağını hatırlatmakta fayda var.
Apple
TikTok, LiDAR kullanan AR efektlerini yayınlıyor!
TikTok, iPhone 12 Pro cihazlarında bulunan LiDAR teknolojisini kullanmak için ilk artırılmış gerçeklik efektini kullanıma sundu.
İlginizi çekebilir: App Store mağazasına harcanan ücretler rekor kırdı!
TikTok LiDAR’dan faydalanıyor
TikTok’un resmi Twitter hesabında paylaşılan efekt, Yeni Yılı çevredeki gerçek nesnelerin varlığına tepki veren altın balonlar ve konfeti patlamalarıyla kutluyor.
İlk olarak Mart 2020’de iPad Pro’da tanıtılan ve geçtiğimiz yıl iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’e de getirilen LiDAR Tarayıcı, çevredeki nesnelere olan mesafeyi beş metreye kadar ölçmek için 3D algılama kullanan küçük bir sensörden ibaret.
Geliştiriciler, teknolojinin API’lerini kullanarak gelişmiş artırılmış gerçeklik deneyimleri oluşturabiliyor ve uygulamalarında, bir kişinin boyunu anında ölçebilme gibi benzersiz yetenekleri kullanabiliyor.
İşinize yarayabilecek indirimli ve kullanışlı ürünleri sizin için HepsiBurada üzerinden listeledik.
To ring in 2021 we released our first AR effect on the new iPhone 12 Pro, using LiDAR technology which allows us to create effects that interact with your environment – visually bridging the digital and physical worlds. We're excited to develop more innovative effects in 2021! pic.twitter.com/6yFD2FfHta
— TikTokComms (@TikTokComms) January 6, 2021
TikTok’un yeni AR efektindeki sanal konfeti, kişinin kollarına ve etrafındaki mobilyalara oldukça uyumlu yerleştiğinden, sanki gerçekten oradaymış gibi görünmesini sağlıyor. TikTok, AR filtresinin birkaç ülke dışında küresel olarak piyasaya sürüldüğünü ve bunun, bu yıl gelecek “daha yenilikçi efektlerin” sadece ilki olduğunu söylüyor.
Bilindiği üzere Snapchat, AR (artırılmış gerçeklik) için iPhone 12 Pro LiDAR Tarayıcısını kullanan ilk uygulamalardan biriydi. Yakın tarihli bir tedarik zinciri raporuna göre, Apple’ın LiDAR Tarayıcısını yalnızca Pro ve Pro Max modelleri yerine 2021 yılında tüm iPhone 13 serisine getirmesi bekleniyor.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: market2020, 1 gün önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: Metin Murat, 1 gün önce
-
Yazan: Metin Murat, 1 gün önce
-
Yazan: market2020, 2 gün önce
-
Yazan: levent_orgun, 3 gün önce
Asus ROG, yeni dizüstü oyun bilgisayarlarını duyurdu!
Dünyanın en zengin insanı yine değişti
AMD Ryzen 5000 laptop işlemcileri duyuruldu!
Netflix 2021 yılında her hafta bir film yayınlayacak
Huawei P50, Android ve HarmonyOS seçenekleriyle satışta olacak
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
WhatsApp, Telegram, Signal | Gerçekte hangisi daha güvenli?
DİLŞAH WHATSAPP’I SİLDİ! | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün0
Tüm detayları ile Samsung Galaxy S21! | Neler sunacak?
VIVO X51 5G ve Y70 Kutu Açılışı & İlk Bakış | Kamera canavarları!
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
WhatsApp, Telegram, Signal | Gerçekte hangisi daha güvenli?
DİLŞAH WHATSAPP’I SİLDİ! | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün0
Tüm detayları ile Samsung Galaxy S21! | Neler sunacak?
VIVO X51 5G ve Y70 Kutu Açılışı & İlk Bakış | Kamera canavarları!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.