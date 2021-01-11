Android arka plana video nasıl eklenir?

Bildiğiniz gibi Live Wallpapers ya da Canlı Duvar Kağıtları özelliği sayesinde Android telefonlarda arka plana fotoğraf yerine video da eklenebiliyor. Bunun için ise bir uygulamadan yardım almak gerekiyor.

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Telefonunuz için bir farklılık oluşturmak istiyorsanız veya hoşunuza giden bir duvar kağıdı bulamadıysanız, arka plan olarak bir video eklemeyi düşünebilirsiniz. Android telefonların sistemi kendisinde böyle bir şey barındırmasa da bir uygulama aracılığıyla basit bir şekilde hareketli duvar kağıtları oluşturabiliyorsunuz. Dolayısıyla ilk adımımız bu uygulamalardan birini telefona kurmak olacak.

Android arka plana video eklemek için uygulama önerisi

Google Play üzerinde bununla alakalı birçok uygulama mevcut. Aralarında ise belki en iyisi olmasa da ücretsiz olan ve özellikleriyle oldukça yeterli bir deneyim sunan Video Live Wallpaper uygulamasını deneyebilirsiniz. Platform üzerinde şu anda 4.6 yıldıza sahip uygulamanın; diğer benzer uygulamalarda sık görülmeyen, videoları telefona uydurabilmek için keserek düzenleme işlevi de mevcut. Dolayısıyla kalite olarak da bir adım öne geçebiliyor.

Uygulama oldukça basit işliyor ve gerekli olan her işleve sahip. Uygulamanın açılmasının ardından Choose Video ile telefonda mevcut olan bir video seçilebiliyor. Video seçildikten sonra açılıyor ve istediğiniz kısmı kesebilme imkanı da veriliyor. Bu işlemin ardından ise sağ üstte resimli alana dokunulduğunda video duvar kağıdı hazırlanmış oluyor.

Sonrasında ön izleme ile her şeyin yolunda olduğu kontrol edilebiliyor. Ardından ise Apply tuşuna bastığınızda işiniz tamamlanmış oluyor. Duvar kağıdına başka ayarlamalar yapmak istemeniz durumunda sol alttaki ayarlar sekmesine basıp geri dönmek de mümkün. Yine uygulamanın içerisinde videonun nasıl gösterileceği ile alakalı olarak birçok seçeneğinin olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Bu arada bir zaman sonra fikrinizi değiştirir ve ayarlamalarda bazı farklılıklar yapmayı düşünürseniz bütün süreci tekrardan uygulamanız gerekmiyor. Video Live Wallpaper uygulamasını açmanız ve gerekli ayarlamaları yapmanız durumunda yapılan düzenlemeler anlık olarak arka plana da yansıyacaktır.