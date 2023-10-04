İnternet ve teknoloji devi Google’ın merakla beklenen yeni telefonları tanıtıldı. Google Pixel 8 ve 8 Pro olarak isimlendirilen bu iki model iPhone 15’in karşısına konumlandırılacak gibi görünüyor. Gelin telefonun özelliklerine yakından bir bakalım.

Her iki telefon da Samsung’un 4nm teknolojisiyle üretilen Tensor G3 yonga setini kullanıyor. Pixel 8, 8 GB RAM’e sahipken, Pixel 8 Pro 12 GB RAM ile geliyor. Her iki telefon da IP68 suya ve toza dayanıklı ve parmak izi ve yüz kilidi açma özelliğine sahip. Pixel 8 Pro, Gorilla Glass Victus 2’ye sahip ve 2.400 nit daha yüksek zirve parlaklığına sahip 6,7 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli LTPO OLED ekran ile kutusundan çıkıyor. Pixel 8 ise 6,2 inç FHD+ ekrana sahiptir ve 2.000 nit en yüksek parlaklıkta daha parlak bir panele ve 120 Hz yenileme hızına sahip.

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Pixel 8 Pro, Mavi, Obsidiyen ve Bej olmak üzere üç renk seçeneği sunuyor. Pixel 8 ise Hazel, Obsidian veya Rose renklerinde geliyor. Pixel 8 Pro, 50 MP Octa-PD geniş kamera, 48 MP Quad-PD ultra geniş kamera ve 48 MP Quad-PD 5x yakınlaştırma kamerası ile üç arka kameraya sahip. Ayrıca yeni bir cilt sıcaklığı sensörü bulunuyor. Pixel 8 ise 12 MP ultra geniş kamera, 50 MP Octa-PD ana kamera ve 10,5 MP selfie kamera içeriyor. Her iki modelde Fotoğraf Bulanıklaştırma, Sihirli Silgi, En İyi Çekim ve Makro Odaklama özellikleri bulunur. Pixel 8 Pro ayrıca yeni Pro Kontroller özelliğine sahip.

Pixel 8 Pro, 5.050mAh batarya ile geliyor ve 30W kablolu şarj ile 23W kablosuz şarjı destekliyor. Pixel 8 ise 4.575mAh bataryaya sahiptir ve 27W kablolu şarj ile 18W kablosuz şarjı destekliyor.

Her iki yeni Pixel 8 telefonu da Google One’dan ücretsiz VPN hizmeti ve 7 yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri sunuyor. Ayrıca Pixel 8 satın aldığınızda ücretsiz Pixel Buds Pro’ya ve Pixel 8 Pro satın aldığınızda Pixel Watch 2’ye sahip olabilirsiniz.

128GB Pixel 8, 799€/699$’dan başlarken, 128GB Pixel 8 Pro 1.099€/999$’dan başlıyor. Tabii ki bu iki model de yine ülkemize resmi olarak maalesef ki gelmeyecek.