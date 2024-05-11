Samsung Galaxy S25 serisinin tepesinde yer alması beklenen Galaxy S25 Ultra özellikleri ile karşımızda. Samsung cephesinin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunun RAM ve depolama kapasitesi ortaya çıktı. S20 Ultra ve S21 Ultra modellerinde görünüp, S22 Ultra ile kaldırılan 16 GB RAM seçeneği geri geliyor. Galaxy S25 Ultra RAM kapasitesi ile çok konuşulacak. İşte S25 Ultra özellikleri.

İçindekiler Samsung Galaxy S25 Ultra RAM ve Depolama Kapasitesi Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S25 Ultra RAM ve Depolama Kapasitesi Ortaya Çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki yılın başlarında duyurmayı planladığı Galaxy S25 serisi için çalışmalarına hız verdi. Yaklaşmakta olan bu telefonlarla ilgili sızıntılar artmaya başladı. Güney Koreli sızıntı kaynağı Sawyer Galox, Samsung Galaxy S25 serisi hakkında önemli bilgiler içeren bir paylaşım yaptı.

Bu paylaşımda, serinin en güçlü modeli olması beklenen Galaxy S25 Ultra RAM ve depolama seçenekleri ile karşımıza çıkıyor. S25 Ultra RAM ve depolama kapasitesi oldukça etkileyici görünüyor. Samsung’un bu model için sunacağı seçenekler şu şekilde:

12 GB RAM ve 256 GB depolama

16 GB RAM ve 512 GB depolama

16 GB RAM ve 1 TB depolama

Samsung, daha önce Galaxy S20 ve Galaxy S21 serisinin Ultra modellerinde 16 GB RAM seçeneği sunmuştu. Ancak, sonraki modeller olan Galaxy S22, Galaxy S23 ve Galaxy S24’te bu seçeneği kaldırmıştı. Bu nedenle, Galaxy S25 Ultra’nın 16 GB RAM seçeneğinin geri dönüşü, kullanıcılar arasında heyecan yaratıyor.

Bununla birlikte, Galox’un paylaştığı bilgilere göre, Galaxy S25 Ultra’nın ekran boyutunda da bir artış bekleniyor. Ekran boyutu Galaxy S24 Ultra’da 6.8 inç olarak karşımıza çıkmıştı. Galaxy S25 Ultra ekran boyutu ise 6.9 inç olacak. Bu, kullanıcılara daha geniş bir görüntüleme deneyimi sunacak ve telefonun daha etkileyici bir görünüme sahip olmasını sağlayacak.

Samsung cephesi S25 Ultra modeliyle büyük bir atılım yapacak gibi duruyor. 2025 yılının Şubat ayında tanıtılması beklenen bu yeni akıllı telefonlar, daha gelişmiş Galaxy AI özellikleri, Samsung Battery AI yapay zeka batarya yöneticis, Exynos 2500 veya Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy yonga seti gibi güçlü özelliklerle karşımıza çıkacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonları neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!