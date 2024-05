Apple‘ın M4 iPad Pro reklamı, şirkete beklenmedik bir şekilde eleştirilerle dolu bir tepki getirdi ve sonunda Apple, bu pazarlama materyalini televizyonda kullanmayacağına dair bir taahhüt vermek zorunda kaldı. Ancak, Apple’ın bu geri çekilmesi, rakip şirket Samsung’un dikkatini çekti ve hızla kendi reklam kampanyasını başlattı.

Apple’ın eleştirilen reklamında, devasa bir hidrolik presin altında ezilen müzik enstrümanları ve sanat malzemeleri görüntüleniyordu. Bu sahnelerin ardından, hidrolik presin kaldırılmasıyla iPad Pro’nun görüntüsü beliriyor ve bu da Apple’ın bu cihazın yaratıcılar ve sanatçılar için en uygun tablet olduğu mesajını veriyordu. Ancak, reklamın sunumu, Samsung’un tepkisine neden olarak, Apple’ı kendi reklamında alaya almaya imkan sağladı.

Güney Koreli teknoloji devinin yanıtı, kendi reklamında “Yaratıcılık ezilemez” sloganıyla kendini gösterdi. Bu reklam, Apple’ın reklamında kullanılan sahnelerin tersine, bir müzisyenin, tahrip olmuş bir gitarın yanında oturarak Galaxy Tab S9 Ultra ile müzik yapmasını gösteriyor. Bu, Samsung’un yaratıcılığı teşvik eden bir marka olduğu mesajını verirken, Apple’a doğrudan bir yanıt niteliği taşıyor.

We would never crush creativity. #UnCrush pic.twitter.com/qvlUqbRlnE

— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) May 15, 2024