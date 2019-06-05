Android Q ile ödeme seçenekleri genişleyebilir!

Android Q Beta 4 ile çok önemli detaylara rastlandı. Son gelen güncelleme, kullanıcıların ödeme imkanlarını daha da kolaylaştıracak detaylar içeriyor.

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Bilindiği üzere Google, Android Nougat‘tan beri kullanıcılara açık beta projesini sunuyor. Bugün Android Q‘nun dördüncü betası yayınlandı. Yayınlanan sürümü indiren kullanıcılar, yüz tanıma özelliğinin biometrik ödeme seçeneği olarak kullanabileceğini fark ettiler.

Xda Developers‘da yayınlanan habere göre kullanıcılar ayarlar bölümündeki arama sekmesine “yüz tanıma” yazıldığı zaman seçeneklerde ödeme yöntemi olarak biyometrik verilerin de kullanıldığı görülüyor. Şu anlık ayarlar sekmesinde gizli olan bu seçeneğin Google‘ın kararlı sürümle tanıtması mümkün olabilir.

Uzun bir süredir Apple‘ın Face ID ile kullandığı bu özellik o kadar stabil çalışıyor ki Google‘ın yakalamak için baya çalışması gerekecek.