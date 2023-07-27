Kullanıcılar, Apple’ın mühendislik ve yazılım tercihleri nedeniyle Android telefonlarını bırakıp İOS telefonları tercih ediyor. Yapılan yeni anket’e göre Apple’ın Android’den daha fazla değiştirici çektiğini gösteriyor . Bazı uzmanlar, eğilimin şaşırtıcı olmadığını söylüyor.

Captjur’un CEO’su teknoloji analisti Bob Bilbruck Lifewire’a bir e-posta röportajında​​ “Telefonun pil ömrüyle başlayalım” dedi. “Apple bu alanda Android’den çok daha üstün ve her zaman da öyle oldu. Android telefonlar şarjlı kalmıyor ve pek çok kişi bugün telefonlarını hiç kapatmıyor, bu nedenle pil ömrü çok önemli bir özellik.”

Neden iPhone?

Apple, Android üzerindeki şüphelerin faydalarını topluyor. Tüketici İstihbaratı Araştırma Ortaklarından bir rapor, son dokuz yıl boyunca iPhone satın alma verilerine baktı ve Mart 2022’den Mart 2023’e kadar iPhone satın alan bireylerin %15’inin Android telefonlardan geçtiğini, %83’ünün ise iPhone’a sadık kaldığını keşfetti. Bilbruck’a göre, Apple’ın reklam verenlerin sizi izlemesini engelleme konusundaki üstün yeteneği, Android’den uzaklaşma eğilimini de tetikleyebilir.

“Birinci derecedeki faktörlerden biri, Android telefonların sürekli olarak sizin izinizi sürmesi ve birini sürekli olarak izlemenin telefondan çok fazla güç almasıdır,” dedi. “İnsanlar her zaman iPhone’ların Android telefonlardan daha iyi pil ömrüne sahip olduğunu varsaymışlardır, ancak gerçek şu ki Android (Google), Apple’dan daha sık kullanıcıları takip etmektedir.”

Kullanım kolaylığı, Bilbruck’a göre başka bir etken olarak gösterilebilir. “Android cihazlar karmaşık ve kullanıcı dostu değil. Ayrıca, Apple telefonunda yaptığınız her şey, kullanıcı deneyimi için tasarlanırken, Android’de durum böyle değil.”

Gizlilik endişeleri, Android kullanıcılarının geçişini teşvik eden bir faktör olabilir. The Big Phone Store’un yönetici direktörü Steven Athwal, bir e-posta mesajında Apple cihazlarının hem gizlilik hem de güvenlik açısından çok daha güçlü bir üne sahip olduğunu belirtti.

“Google’a kıyasla, Apple kullanıcılarından çok daha az kişisel veri toplar ve iPhone’lar, kendi donanımlarına ve yazılımlarına daha fazla kontrol sahibi oldukları için çok daha yüksek bir güvenlik standardını koruyabilir,” ekledi.

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Michael Collins, SphereIT.UK’nin yönetici direktörü, e-posta yoluyla belirttiğine göre, iPhone’lar sezgisel ve kullanımı kolay işletim sistemleri ile tanınıyor. Ayrıca yüksek kaliteli donanıma sahip olduklarını ve daha fazla uygulama uyumluluğu ve özel düzenleme özelliklerine sahip mükemmel bir kameraya sahip olduklarını vurguladı. “iPhone’lar ayrıca FaceID ve Apple Pay gibi birçok özel özelliğe erişebiliyorlar,” dedi.

Neden Android?

Apple’a geçenlerin sayısının artmasına rağmen, Android telefonlar sadık bir hayran kitlesine sahiptir. Collins, Android telefonların kullanıcılara esneklik ve özelleştirme imkanı sunduğunu, geniş uygulama seçeneklerine ve daha ekonomik seçeneklere sahip olduğunu iddia etti.

“Android telefonlar, kullanıcılara ses ve jest kontrolleriyle deneyimlerini kişiselleştirme, farklı başlatıcılar ve arayüzler seçme imkanı sunuyor,” dedi. ” Ayrıca bulut depolama ve entegrasyona daha açık, güçlü veri yedekleme özellikleri sunuyor.”

Yazılım geliştirici Vladislav Bilay, bir e-posta mesajında Android’in iOS’a karşı diğer üstünlüklerinin olduğunu belirtti. Örneğin, Android çeşitli Google hizmetleriyle, Gmail, Google Drive, Google Maps ve Google Assistant gibi, sorunsuz bir şekilde entegre oluyor.

“Google’un ekosistemine büyük ölçüde güveniyorsanız, bir Android akıllı telefon, bu hizmetlere kolay erişimle bütünsel bir deneyim sunabilir,” dedi.

Bazı Android telefonlar ayrıca Apple modellerinde bulunmayan bazı donanım özellikleri de sunar. Bilay, birçok akıllı telefonun MicroSD kartlar aracılığıyla genişletilebilir depolamayı desteklediğini belirtti. “Bu, kullanıcıların cihazlarının depolama kapasitesini artırmasına olanak tanır ve daha fazla alan sağlar, böylece uygulamalar, medya dosyaları ve diğer veriler için daha fazla yer olur,” dedi.

Cody Bollerman, bir iPhone’dan Android bir telefona geçiş yaparak bu değişiklikte alışılmadık bir bonus buldu. Bir e-posta mesajında, Android’in “ortalama performansını” bir iPhone’a kıyasla bir avantaj olarak tanıttı.

“Android’unuzu daha çok bir mesajlaşma, telefon görüşmesi, e-posta ve belki de bazı uygulamalar için bir araç olarak göreceksiniz,” dedi. “Fayda, ekranınızın dışında daha fazla zaman kazanmanızdır. Benim deneyimime göre, iPhone kadar bağımlılık yapmaz. Aslında, uzun bir süre iPhone almayı erteledim çünkü telefonuma bağımlı olmak istemediğimi biliyordum. Zaten çevrimiçiyim. Temel bir telefonun sadece huzurunu takdir ettim.”