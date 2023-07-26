Yaklaşık 3 aydır Samsung Galaxy S22 Ultra kullanan Mehmet Halil, telefondan memnun olduğu noktalarla beraber, memnun olmadığı noktaları anlatıyor. Daha öncesinde Galaxy S10 Plus ve iPhone 13 kullandıktan sonra Galaxy S22 Ultra’yı neden tercih ettiğini de paylaşıyor. Snapdragon 8 Gen 1 kullanmanın iyi ve kötü yanlarına da değinmeden geçmiyor

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