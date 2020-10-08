Google Asistan, sesli komutlar için ‘gizli mod’ özelliği kazanıyor!
Google’ın hayatımızı kolaylaştırmak adına dil desteğiyle beraber bir süre önce hayatımıza dahil ettiği Asistan hizmeti, ‘gizli mod’ özelliği kazanıyor. Sesli komutlar için gelen bu özellikle aramalarının geçmiş kaydında yer almamasını isteyen kullanıcılar, Google Asistan için ‘gizli mod’u kullanabilecek.
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Apple’ın Siri’si gibi Google tarafında yer alan Asistan da oldukça yetenekli ve farklı özelliklere sahip. Asistan, Siri kadar köklü ve eski olmasa da Google’ın arkasında yer alması nedeniyle birçok farklı özelliği kısa sürede bünyesine katmayı başarmıştı. The Next Web’de yer alan habere göre şirket, yeni duyurmuş olduğu ‘gizli mod’ özelliğiyle beraber Asistan kullanımını daha pratik hale getirmeyi hedefliyor.
Sesli komutlar için de ‘gizli mod’ özelliği geliyor
Google tarafında gerçekleştirdiğimiz bazı aramaları ‘gizli sekme’ ya da ‘gizli mod’ üzerinden yapmak isteyebiliyoruz. Geçmişimize kaydedilmemesini istediğimiz sorguları bu şekilde arayarak kayıtlardan temizleme külfetinden kurtulmuş oluyoruz. Asistan’a verdiğimiz sesli komut ve sorgular içinse böyle bir seçenek bulunmuyordu. Sesli olarak verilen sorguların manuel olarak silinmesi ya da en azından ‘otomatik silme’ özelliğiyle belli bir süre sonra silinmesi gerekiyordu. Bugün gelen açıklamaya beraber sesli komutlar için de kullanıcılar ‘gizli mod’dan yararlanabilecek.
Google Asistan, farklı senaryolarda da işlevsel
Sadece kendi sorgularınız değil eve gelen arkadaşınızın akıllı hoparlör ya da Asistan servisine bağlı herhangi bir cihazla etkileşime girip arama yapması, müzik oynatması gibi senaryolarda da bu özellik oldukça işlevsel olacaktır. Google’ın açıklamasında özelliğin ne zaman bütün kullanıcılara sunulacağı ve de hangi komutla aktif edileceği konusunda bir detay yer almıyor. Ancak tahminlere göre özelliği kullanmak isteyenlerin Asistan’a “Hey Google, gizli modu aç” demesi yeterli olacaktır.
Google iOS uygulamasına hesap güvenliği uyarıları ekliyor
Google, önümüzdeki haftaların başında iOS uygulamasına ekleyeceği yeni hesaplar arası güvenlik uyarıları sisteminden bahsetti. Bu sistemdeki temel amaç, o an için hesabınızdaki olası problemler hakkında sizlere bilgi vermek oluyor.
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Google bugün, Google hesabınızda bir güvenlik sorunu olduğunda size haber verecek yeni güvenlik uyarıları da dahil olmak üzere güvenlikle ilgili birkaç güncellemeyi duyurdu. Bu güncellemelerle şirket, hangi Google uygulamasını kullanıyor olursanız olun, hesabınızla ilgili potansiyel güvenlik sorunu tespit ettiğinde sizi haberdar etmeyi amaçlıyor.
Google’ın The Verge ekibine verdiği demece göre uyarılar önümüzdeki haftalarda sadece iOS uygulamasında geçerli olmak üzere sınırlı bir kullanıcı kitlesine sunulacak. Bir blog gönderisinde ise şirket, önümüzdeki yılın başlarında bunları daha geniş kesime yaymayı amaçladığını ilave etti.
Google iOS uygulamasında uyarılar böyle görünüyor
Asistan için misafir modu geliyor
Google, duyurusunda Google Asistan’a misafir modu ekleyeceğini söyledi. Misafir moduyla beraber Asistan, kullanıcıların söylediği istekleri Google hesabına kaydetmeyecek. Kullanıma sunulduğunda, “Hey Google, Misafir modunu aç” diyerek bunu açabileceksiniz. Google Asistan misafir modu, önümüzdeki haftalardan itibaren Nest akıllı hoparlörler ve diğer cihazlara sunulacak.
Ek olarak Google, hesabınızın güvenlik ve gizlilik ayarlarının basit bir özetini görmek için aramalarda “Google Hesabım güvenli mi?” gibi basit ifadeleri aratabileceğinizi de söyledi.
Sonucun nasıl görüneceğine dair fikir verecek bir ekran görüntüsü:
Tüm bunların yanında Google, ürünlerindeki gizlilik ve güvenlik araçlarıyla ilgili bilgiler içeren Güvenlik Merkezi web sitesini de güncelledi. Yenilenen sayfada Gmail, Chrome, YouTube, Android ve Pixel dahil olmak üzere 13 Google ürünü hakkında ayrıntılar yer alıyor. İlk başta ABD’de yayına alınan yeni site yakında tüm dünyada kullanıma sunulacak.
Google Chrome 86 kullanıma sunuldu
Google Chrome’un bir dizi güvenlik iyileştirmeleri içeren yeni versiyonu kullanıma sunuldu.
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Google Chrome tarayıcısından müthiş özellik: ‘Password Checkup’
Yeni sürümle birlikte, ‘Password Checkup’ özelliği Android ve iOS platformlarında da kullanıma sunuluyor. Söz konusu özellik; Google Chrome tarayıcısına kayıtlı şifrelerin, çevrimiçi olarak sızdırılmış şifrelerden olup-olmadığını tespit ediyor ve tehlike bir durumla karşılaştığında kullanıcıdan şifresini/şifrelerini değiştirmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.
Otomatik şifre doldurma özelliği iOS kullanıcılarına da sunuluyor
Şirket, ‘otomatik doldurma’ özelliğini iOS platformuna da entegre ettiğini duyurdu. Otomatik doldurma, tarayıcının şifre yöneticisine kaydedilen şifrelerinin, oturum açma durumlarında otomatik olarak doldurulmasına olanak tanıyor. iOS kullanıcıları, otomatik doldurma işlemi yaptıklarında, biyometrik güvenlik özelliğini kullanarak kimliklerini doğrulamaları gerekecek.
HTTPS (güvenli internet protokolü) kullanmayan web sitelerine temkinli yaklaşılıyor
Kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasını sağlamayı hedefleyen şirket, ‘güvenli olmayan formlar’ özelliğini devreye soktu. Bu özellik, HTTPS sayfalarında bulunan ancak verilerini şifrelenmemiş HTTP protokolü aracılığıyla gönderen formları güvensiz olarak tanımlıyor. Kullanıcılar güvensiz formları doldurmaya başladıklarında, otomatik doldurma özelliği direkt olarak kapatılıyor. Şirket, HTTPS sayfalarında bulunan fakat HTTP protokolü aracılığıyla gerçekleşen indirme işlemlerinden kullanıcıları korumak için yeni bir adım daha atmış görünüyor. Google Chrome kullanıcıları, bu tür web sitelerinden ‘.pdf’ ve ‘.docx’ gibi dosya türlerini indirirken uyarı alacaklar. Söz konusu web sitelerinden ‘.exe’ türündeki çalıştırılabilir dosya ve arşiv indirmeleri ise tamamen engellenecek.
Google Chrome, şifre düzenleme özelliğine kavuştu
Google Chrome internet tarayıcısının mobil ya da bilgisayar versiyonunda mevcut şifremizi düzenlemek istediğimizde, daha önce tarayıcıya kaydettiğiniz şifreyi silip, yenisiyle değiştirmeniz gerekiyordu. Son güncelleme ile birlikte, tarayıcıya kaydedilmiş şifreler direkt olarak değiştirilebilecek.
‘Ayarlar > Chrome hakkında’ yolunu izleyerek, versiyon 86’ya geçiş yapabilirsiniz.
Google, Asistan uygulamasının erişilebilirliğini kolaylaştırıyor
Google, Asistan uygulamasının sesli komut özelliklerinden engelli kullanıcıların daha kolay yararlanabilmesini sağlamak adına yeni çalışmalar yapıyor. Çalışmalar kapsamında şirket, erişilebilirlik cihazları üreticisi Tobii Dynavox ile masaya oturdu.
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Google, Asistan servisini gerçek bir yardımcı yapma yolunda müthiş bir adım attı. ABD’li teknoloji devi, ürettiği konuşma sentezi ve göz izleme cihazlarıyla dünya çapında ün salmış erişilebilirlik firması Tobii Dynavox ile ortaklık kurdu.
Anlaşma kapsamında Asistan, Dynavox’un Snap Core First serisine özel tabletleri ve mobil uygulamalarına entegre edilecek. Bu şekilde ihtiyacı olanların, ev aletlerini ve diğer akıllı ev ürünlerini Asistan sayesinde daha efektif biçimde kullanabilmesi amaçlanıyor.
Google, Tobii ile el sıkıştı: Asistan artık daha erişilebilir olacak
Tobii, Tobii Tech olarak bilinen ayrı bir yan kuruluş aracılığıyla dizüstü bilgisayarlar ve VR kulaklıkları gibi tüketici elektroniği cihazları için ürettiği göz izleme yazılımları sayesinde teknoloji endüstrisinde sıkça adından söz ettiren bir firma. Bununla birlikte Tobii Dynavox’un konuşma sentezi yapabilen tabletleri ve ona eşlik eden yazılımları da, ihtiyacı olanların erişilebilirlik gereksinimi karşılıyor. Google ile Tobii ikilisinin anlaşmasının bir meyvesi olarak, bahse konu cihazlar artık Asistan ile desteklenecek.
Google Asistan çalışma mantığı itibariyle, sunduğu özelliklerden faydalanabilmeniz için sesinize erişmeye ve kullanmaya ihtiyaç duyuyor; fakat sesli komut veremeyecek insanlar için Asistan’ı kullanması doğal olarak mümkün değil. İşte tam bu noktada Tobii entegrasyonu sayesinde, Tobii’nin konuşma sentezi yapabilen cihazlarında en azından bu derdin tamamen ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Örneğin Asistan uyumlu bir akıllı hoparlörünüzü çalıştırmak istediğinizi düşünün, bu noktada ses yerine özel bir düğmeyle bunu kolaylıkla yapabileceksiniz.
Üstelik kurulum da oldukça kolay. İlk aşamada klasik olarak bir adet Google hesabınız olması gerekiyor. Akabinde Google Asistan destekli herhangi bir akıllı ev ürününü yapılandırmanız ve Snap Core First uygulamasına izin vermeniz gerekecek. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra akıllı cihazlarınızı sesli komut vermeksizin uzaktan kontrol etmeye başlayabileceksiniz.