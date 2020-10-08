Google Asistan, sesli komutlar için ‘gizli mod’ özelliği kazanıyor!

Google’ın hayatımızı kolaylaştırmak adına dil desteğiyle beraber bir süre önce hayatımıza dahil ettiği Asistan hizmeti, ‘gizli mod’ özelliği kazanıyor. Sesli komutlar için gelen bu özellikle aramalarının geçmiş kaydında yer almamasını isteyen kullanıcılar, Google Asistan için ‘gizli mod’u kullanabilecek.

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Apple’ın Siri’si gibi Google tarafında yer alan Asistan da oldukça yetenekli ve farklı özelliklere sahip. Asistan, Siri kadar köklü ve eski olmasa da Google’ın arkasında yer alması nedeniyle birçok farklı özelliği kısa sürede bünyesine katmayı başarmıştı. The Next Web’de yer alan habere göre şirket, yeni duyurmuş olduğu ‘gizli mod’ özelliğiyle beraber Asistan kullanımını daha pratik hale getirmeyi hedefliyor.

Sesli komutlar için de ‘gizli mod’ özelliği geliyor

Google tarafında gerçekleştirdiğimiz bazı aramaları ‘gizli sekme’ ya da ‘gizli mod’ üzerinden yapmak isteyebiliyoruz. Geçmişimize kaydedilmemesini istediğimiz sorguları bu şekilde arayarak kayıtlardan temizleme külfetinden kurtulmuş oluyoruz. Asistan’a verdiğimiz sesli komut ve sorgular içinse böyle bir seçenek bulunmuyordu. Sesli olarak verilen sorguların manuel olarak silinmesi ya da en azından ‘otomatik silme’ özelliğiyle belli bir süre sonra silinmesi gerekiyordu. Bugün gelen açıklamaya beraber sesli komutlar için de kullanıcılar ‘gizli mod’dan yararlanabilecek.

Google Asistan, farklı senaryolarda da işlevsel

Sadece kendi sorgularınız değil eve gelen arkadaşınızın akıllı hoparlör ya da Asistan servisine bağlı herhangi bir cihazla etkileşime girip arama yapması, müzik oynatması gibi senaryolarda da bu özellik oldukça işlevsel olacaktır. Google’ın açıklamasında özelliğin ne zaman bütün kullanıcılara sunulacağı ve de hangi komutla aktif edileceği konusunda bir detay yer almıyor. Ancak tahminlere göre özelliği kullanmak isteyenlerin Asistan’a “Hey Google, gizli modu aç” demesi yeterli olacaktır.