Eğer yakın zamanda tanıtılmış bir Android akıllı telefona sahipseniz, büyük ihtimalle cihazınız sizi sıkça yeni güncellemeleri yapmak için rahatsız ediyordur. Eğer uzun bir süredir herhangi bir güncelleme bildirimi almadıysanız, yüklemeniz gereken bir güncelleme olup olmadığını nasıl kontrol edebilirsiniz?

Bu yazımızda size tam da bunu nasıl yapacağınızı gösteriyoruz. Gideceğiniz ayarların konumu, üreticiden üreticiye değişse de, çoğu cihazda ayar başlıklarının aynı olduğunu belirterek rehberimize başlayalım.

1. Hangi Sürümde Olduğunuzu Kontrol Etme

Telefonunuzdaki Ayarlar uygulamasını açın. Aşağıya doğru kaydırın ve “Telefon Hakkında” adlı seçeneği bulun. Üzerine dokunun. Eğer “Telefon Hakkında” bölümünü bulamadıysanız bu ayar cihazınızda “Sistem” veya benzeri bir bölümde bulunuyor olabilir. “Telefon Hakkında” ekranında, sürüm numarası ve cihaz üreticinizin ürün yazılımı bilgileri gibi Android sürümünüzle ilgili tüm ayrıntıları göreceksiniz. Bu sayfa ayrıca Android güvenlik yaması seviyesi, ana bant sürümü, çekirdek sürümü ve yapı numarası hakkında ayrıntıları da gösteriyor.

Birkaç yıl öncesine kadar Google, Android sürümlerine bir tatlı ya da şekerlemenin adını veriyordu (4.3 Jelly Bean, 8.0 Oreo gibi). Ancak artık Android sürümleri yalnızca sayılardan oluşuyor, bu nedenle yazılımınızın ne kadar eski olduğuna bağlı olarak bir tatlı adı veya genel bir sayı göreceksiniz.

2. Güncellemeleri Kontrol Etme ve Cihazı Güncelleme

Telefonunuzda Ayarlar uygulamasını açın. Sistem‘e kaydırın ve üzerine dokunun. Şimdi, Sistem Güncelleme seçeneğine dokunun. Bazı durumlarda bu seçenek Yazılım Güncellemesi olarak adlandırılabilir veya doğrudan Ayarlar menüsünde listelenebilir (Samsung cihazlarda Yazılım Güncellemeleri, Cihaz Bakımı uygulamasından yapılıyor). Sistem güncellemesine dokunduktan sonra, cihazınız bir güncellemenin mevcut olup olmadığına bakacaktır. Güncelleme yoksa, telefonunuzun güncel olduğu konusunda bilgilendirilirsiniz. Bir güncelleme varsa, indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları takip edebilirsiniz.

Google Play Sistem güncellemelerini kontrol etmek için, Ayarlar > Güvenlik > Güvenlik güncellemesi yolunu izleyerek Güvenlik ve Google Play sistem güncellemelerini de kontrol edebilirsiniz.

Telefonunuzun Android sürümünü bu şekilde kontrol edebilir ve yazılımınızı tamamen güvenli olan resmi yollardan güncelleyebilirsiniz. Ayarların konumu cihazdan cihaza değişkenlik gösterse de, başlıkların genelde aynı olduğunu söylemek mümkün. Bu sayede, cihazınızda bulunan Ayarlar uygulamasının “arama” sekmesinden yazıda paylaştığımız başlıkları arayabilirsiniz.

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