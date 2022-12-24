LG’nin akıllı telefon piyasasından çekildiğini açıklamasının üzerinden neredeyse iki yıl geçmiş olmasına rağmen, şirket en son duyurduğu Android telefonlarını güncel tutma sözüne sadık kalacak gibi görünüyor. Bu yıl LG G8X ThinQ, LG V50 ThinQ, LG V60, LG Wing ve LG Velvet’in de aralarında bulunduğu güncel akıllı telefon modellerini Android 12’ye yükselten LG, şimdi de Android 13 için kolları sıvadı.

Firma, bir destek forumunda yaptığı paylaşımda, ülkemizde de satılan LG Velvet için Android 13 güncellemesi planlarını paylaştı!

LG Velvet, 2023’ün İlk Çeyreğinde Android 13’e Kavuşacak!

Firma, resmi destek forumlarında yayınladığı bir gönderide, LG Velvet’in Android 13’e 2023 yılının ilk çeyreğinde kavuşacağı bilgisini paylaştı. Yazılım güncelleme planında LG Wing’in Android 13 güncellemesini ne zaman alacağı belirtilmezken, LG’nin önümüzdeki çeyrekte LG Wing, LG Q61, LG Q92 5G ve LG Q52 5G olmak üzere dört cihaz için Android güvenlik yaması güncellemelerini yayınlayacağı da ifade edilmiş.

Her ne kadar bu haber LG Velvet kullanıcıları tarafından sevinçle karşılansa da, bu güncelleme tarihinin firmanın ana vatanı olan Güney Kore pazarında geçerli olduğunu belirtelim. Zira firma, küresel pazardaki LG Velvet kullanıcıları için Android 12 güncellemesini oldukça yakın bir zamanda yayınladı ve firmanın büyük bir güncellemenin hemen ardından başka bir büyük güncellemeyi kullanıcılarla buluşturması beklenmiyor.

Yani, eğer ülkemizde yaşıyorsanız ve bir LG Velvet sahibiyseniz, Android 13 güncellemesini almak için biraz daha beklemeniz gerekecek. Küresel pazarda satılan cihazlar için güncellemenin 2023’ün ikinci çeyreğinde yayınlanması bekleniyor. Bu süreçte, LG Velvet’in güvenlik güncellemeleri sayesinde güncel tutulacağını söyleyelim.

Uzun bekleyişe rağmen LG’nin sözünde durması ve cihazlarına Android sürüm ve güvenlik güncellemelerini yayınlaması, firma adına olumlu bir gelişme olarak nitelendiriliyor. Ancak, Android 13’ün LG’nin telefonlarına vereceği son güncelleme olduğunu ve Android 13’ten sonraki sürümlerin LG cihazlara gelmeyeceğini söylemek mümkün.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce LG’nin jübilesi nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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