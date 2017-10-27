Android 8.1’in Geliştirici Sürümü Yayınlandı!

Android’in Oreo adını alan 8. sürümünün 8.1 versiyonu geliştiriciler için Nexus ve Pixel cihazlara yayınlandı.

Birçok telefon firması Android 8.0 güncellemesini sunmak için hazırlanırken Google, Android Oreo’nujn 8.1 sürümünü geliştiriciler için sundu. 1GB civarında bit boyutu ile oldukça ekonomik bir sürüm olarak görüşen 8.1 Oreo, şu anda sadece Nexus ve Pixel için sunuldu.

Sırasıyla Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 5X, Nexus 6P ve Android emulatör için sunulan bu geliştirici sürümünü beta versiyon için başvuran kullanıcılar OTA yoluyla bu güncellemeyi alabilecekler.



Android 8.1 Oreo sürümü ile ilgili detayları buradaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.