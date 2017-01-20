Android 7.0 Nougat Güncellemesini Alacak Samsung Telefonlar

Samsung bu hafta başında piyasada olan son modeli Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerine Android 7.0 Nougat güncellemesini vermeye başladı.

Samsung, Android’in son sürümünü getireceği diğer modelleri de açıkladı. Belki daha listeye eklenecek olan modeller olabilir ancak şimdilik bu güncellemeyi alabilecek modeller şöyle,

Galaxy S6

Galaxy S6 Edge

Galaxy S6 Edge Plus

Galaxy Note 5

Galaxy Tab A with S Pen

Galaxy Tab S2 (LTE unlock)

Galaxy A3

Galaxy A8

Yapılan açıklamaya göre bu modellere güncelleme yılın ilk yarısında gelecek. Ancak kesin bir tarih henüz yok.