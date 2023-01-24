Google rutin olarak uygulama geliştiricilerinden uygulamalarını Android’in en son sürümlerine güncellemelerini talep etmektedir. Mevcut Play Store yönergeleri yeni uygulamaların en az Android 12’ye yönelik olmasını gerektiriyor, bu nedenle Google kısa süre önce geride kalan yüz binlerce uygulamayı Play Store’dan kaldırdı.

Sorun şu ki, bu gereksinimler yalnızca Google Play Store’da bulunan uygulamalar için geçerlidir. Bu, bu uygulamaların resmi mağaza dışında da indirilebileceği anlamına geliyordu ve mağaza, artık minimum sistem gereksinimlerini karşılamasa bile önceden yüklenmiş bir uygulamanın yeniden indirilmesine bile izin veriyordu. Neyse ki bu durum yakında değişecek.

İçindekiler Android 14 uygulama indirme kurallarını değiştirecek

Android 14 uygulama indirme kurallarını değiştirecek

9to5Google, Android 14‘ün Android’in eski sürümlerini hedef alan uygulamaları tamamen engellemeye başlayacağını bildirdi. Bu değişiklik, kullanıcıların belirli APK dosyalarını yandan yüklemesini engelleyecek ve uygulama mağazalarının aynı uygulamaları yüklemesini de önleyecektir.

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Google’ın bu eski uygulamaları engelleyerek, kullanıcılar için gerçek bir bela olan kötü niyetli uygulamaların Android’de yayılmasını engellemeyi amaçladığı açıktır. Son zamanlarda, Android akıllı telefonların yüzde 35‘i kendilerini bilgisayar korsanlarının insafına bıraktı, bu nedenle daha yeni cihazların kullanıcılarını korumak çok önemli.

Değişiklikten sorumlu geliştirici, bazı kötü niyetli uygulamaların yalnızca daha yeni uygulamalara uygulanan belirli korumaları atlamak için kasıtlı olarak Android’in eski sürümlerini hedef aldığını belirtiyor. Bazı uygulamaların içine gizlenmiş kötü amaçlı yazılımlar görmek nadir değildir ve bunlar genellikle birkaç milyon indirme sayısına ulaşır.

Hala eski uygulamaları yüklemesi gerekenler için bu hala mümkün olacak, ancak süreç çok daha karmaşık hale gelecek ve herhangi birinin yanlışlıkla savunmasız bir uygulama yüklemesini önleyecektir. Google’ın planını ilkbaharda düzenlenecek yıllık Google I/O 2023 konferansında detaylandırması bekleniyor.