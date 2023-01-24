Huawei P60 serisinin Mart ayında geleceği söyleniyor. Ocak ayının başlarında P60 Pro hakkında bazı sızıntılar edinmiştik. Geldiğimiz noktada bugün Çin kaynaklı bir sızıntıya göre akıllı telefonun Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile geleceği söyleniyor.

Sızıntıda akıllı telefonun 6.6 inç büyüklükte OLED bir ekran ile birlikte geleceği söyleniyor. Bunun yanı sıra bu ekranın 120hz ekran yenileme hızı desteği olacak. Çözünürlük tarafında ise 1440p çözünürlük sunacak.

Kaputun altında P60 Pro Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacak. Tabii ki Amerikan ambargosundan mütevellit bu yonga seti 5G değil 4G destekli olacak. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak. Bu batarya 50W kablosuz hızlı şarjı da destekleyecek.

Huawei P60 Pro, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu kamera kurulumunda bizlere 50 MP çözünürlükte Sony IMX888 sensör göz kırpıyor. Ana kameraya 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı bir kamera eşlik ediyor. Ultra geniş açılı kamerada Sony IMX 858 tercih edilmiş. Üçlü kamera kurulumunun son ögesi ise 64 MP çözünürlükte telefoto kamera. Bu kamerada ise OmniVision OV64B lens tercih edilmiş.

Akıllı telefon IP68 sertifikasına da sahip olacak. Bu da P60 Pro’nun su ve toza karşı dayanıklılığı olduğunu gösteriyor.

Sızıntıya göre akıllı telefon kutudan HarmonyOS 3.0 ile birlikte çıkacak. Ancak global pazara HarmonyOS’lu versiyonunun gelip gelmeyeceği kesin değil. Huawei bir önceki nesilde global pazara Android tabanlı akıllı telefonunu sürmüştü.

Huawei genel olarak P serilerini Türkiye’ye getiriyor. Bundan mütevellit P60 serisinin de ülkemizde satılacağını düşünüyoruz.