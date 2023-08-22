Android işletim sisteminin önemli bileşenlerinden biri olan Android Runtime (ART), uygulamaların etkin bir şekilde çalıştırılmasından sorumlu bir motor olarak biliniyor. Google, ART’ın güncellemeleri ve gelecekteki geliştirmeler hakkında son bilgileri paylaştı. Yeni iyileştirmelerle uygulama açılış hızları coşacak!

Google Android İçin ART Güncellemelerini Duyurdu!

ART, tüm uygulamaların ve işletim sistemi hizmetlerinin temelini oluşturan çalışma zamanını ve çekirdek API’lerini sağlıyor. Hem Java hem de Kotlin dilleri, ART tarafından yönetilen bayt kodlarına dönüştürülerek çalıştırılır. ART için Android’in temel yapı taşlarından biri desek kesinlikle yanlış olmaz.

ART kısaca uygulamaların doğru şekilde derlenmesinden ve çalışmasından sorumlu. Google da bu sistemi güncelleyerek önemli bir işe imza attı. Bu güncellemeler, daha hızlı uygulama başlatma süreleri, yürütme hızı, düşük bellek kullanımı ve daha etkili bayt kodu derlemesi gibi avantajlar sağlıyor. En son ART 13 güncellemesi, özellikle bazı cihazlarda uygulama başlatma süresinde %30’a varan iyileştirmeler sağladı.

Ayrıca, ART, donanımdan en iyi şekilde yararlanmayı amaçlayan yonga setine özgü talimatlar üreten bir derleyiciye de sahip. Bu sayede ART kendini kullandığınız cihazın donanımına göre optimize ederek uygulamaların en performanslı şekilde çalışmasını sağlıyor.

Google, ART güncellemelerinin test aşamalarının 18 milyondan fazla APK’nin derlenmesini ve çeşitli Android cihazlarında başlatma, performans ve bellek kıyaslamalarının yapılmasını içerdiğini belirtiyor. Güncellemeler daha sonra adım adım dağıtılıyor.

ART 14, yakın gelecekte kullanıma sunulacak ve OpenJDK 17 ile birlikte gelerek performansı artırırken kod boyutunu azaltan yeni derleyici ve çalışma zamanı optimizasyonları sunacak. Ayrıca Android 14 için ART arayüzü, uygulama yükleme ve güncelleme hizmetlerini düzenlemek üzere yeniden tasarlandı. Android 13’te bile %30 açılış hızı ivmesi kazanmışken, Android 14 sürümünde de bu rakamın benzer şekilde artması bekleniyor.

Google burada önemli bir kıyak daha geçiyor. Bu güncellemeler, Google Play sistem güncellemeleri aracılığıyla Android 12 ve sonraki sürümlerde kullanılabilecek. Yani telefonunuz Android 12 veya 13’ten sonra güncelleme almadıysa endişelenmenize gerek yok. Google, yakın gelecekte Android Go için de ART güncellemelerinin kullanıma sunulacağını duyurdu. Yani düşük donanımlı cihazlar bile bundan yararlanabilecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google’ın yeni ART güncellemesiyle nasıl iyileşmeler göreceğiz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belritebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!