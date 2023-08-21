Teknoloji dünyasında heyecanla beklenen Samsung Galaxy S24 Ultra, piyasaya sürülmesine aylar kala, çığır açan özelliklere dair söylentiler ve çeşitli konsept videolarla adından söz ettiriyor. Şimdiyse cihaza ait yeni render görüntüleri ortaya çıktı! Bir zamanların yenilikçi çocuğu Samsung artık sektör standarlarıyla yetinebilir!

Samsung Galaxy S24 Ultra: İnovasyon Mu, Yoksa Trend Takibi Mi?

Öncelikle, S24 Ultra etrafındaki söylentiler arasında dikkat çekici bir konu, yeni titanyum çerçevesi. Kuşkusuz titanyum, güçlü ve hafif bir malzeme olmasının yanı sıra, yaklaşmakta olan iPhone 15 Pro ile ilgili benzer bir dedikoduyu hatırlatıyor. Ancak bu durum, devrim niteliğinde bir adım olmayabilir. Öyle ki, bu Samsung’un amiral gemilerinde zaten kullandığı “Armor Aluminium”un bir evrimi olabilir.

Galaxy S24 Ultra’nın hafifçe kavisli çerçevesi, önceki Ultra modellerinden farklı bir görünüm sunabilir. Hatırlatmak gerekirse, Galaxy Note serisinin genlerini taşıyan önceki seriler tamamen köşeli bir tasarıma sahipti. Bu değişiklik, Samsung’a yenilikten çekinmeyen bir şirket olduğunu gösterme fırsatı sunarken, aynı zamanda bu yeni görünümün gerçekten inovatif bir adım mı, yoksa sadece sektördeki trendlere uyum sağlama mı olduğu sorusunu akla getiriyor.

Ayrıca, ekran boyutunun 0,1 inç büyütülmesi ve OLED panelin 144Hz’e yükseltilmesi gibi özellikler de mütevazı değişiklikler olarak değerlendirilebilir. Yine de 2020’den beri 120Hz’e takılı kalan Samsung için 144Hz önemli bir iyileştirme olacaktır. Fakat bunun Ultra modele özel olması yüksek ihtimal.

Bununla birlikte, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ve artırılmış RAM gibi donanım yükseltmeleri, S24 Ultra’nın performans açısından da iddialı olacağını gösteriyor. Ancak bu yenilikler, aslında bir yenilik değil. Zira 24GB RAM ve 144Hz ekran gibi özellikler Redmi K60 Ultra gibi Çinli bazı telefonlarda zaten standart.

Samsung ise bu cihazlardan çok daha yüksek fiyata sattığı amiral gemisi S23 Ultra’da bile en fazla 12GB RAM’e yer veriyor. Bunlar Samsung’un sektör standartlarının gerisinde kaldığını gösteriyor. Samsung yeni nesilde hiç yapılmamış bir şeyi denemiyor, sadece standartlara yetişmeye çalışıyor.

50MP telefoto lens ve gelişmiş düşük ışık çekim yeteneği gibi iddialı özelliklerle donatılan yeni kamera sistemi ise umut vadeden bir taraf sunuyor. Ancak zaten mükemmel bir önceki model olan S23 Ultra’nın ardından, kullanıcılar bu yeni kameradan çok fazla bir yenilik sunmasını beklemeyecektir.

Galaxy S24 Ultra’nın getirdiği birçok gelişme merak uyandırıyor. Ancak bu yeniliklerin gerçekten inovasyon mu, yoksa sadece sektördeki trendleri takip etmek mi olduğu sorusu, Şubat 2024’teki lansmanda netlik kazanacak. Teknoloji meraklıları için heyecan verici bir dönem olabilir. Ancak bir soru hala yanıt bekliyor: Samsung, öncülük mü yapıyor, yoksa başkalarının açtığı yolda mı ilerliyor?

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