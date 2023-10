Google, Pixel telefonlar için uzun zamandır beklenen Android 14 kararlı güncellemesinin çıkışını duyurmuş ve AOSP projesine kaydırmıştı. Ayrıca, güncellemenin Nothing telefonlarına da genişletileceği taahhüt edildi. Bugün ise Nothing, X sayfasında, Nothing Phone (2) için Nothing OS 2.5 Beta 1’in kullanıma sunulacağını açıkladı.

Nothing Temmuz ayında Android 13 ve Nothing OS 2.0 ile donatılmış Nothing Phone’u (2) tanıttı. Şimdi ise, Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 Open Beta 1’in yakında çıkacak sürümüyle önemli bir yazılım yükseltmesi sunmaya hazırlanıyorlar. Ayrıca, Nothing Phone (1), Mayıs ayında Android 14 geliştirici önizlemesini bile almıştı.

Android 14, kullanıcıların duvar kağıtlarını ve ana ekranları daha kolay özelleştirmelerine olanak tanıyan gelişmiş bir özelleştirme seçeneği gibi bir dizi yeni özellik sunuyor. HDR görüntü desteği ile Ultra HDR teknolojisi, fotoğrafları canlı renklerle, daha parlak vurgularla ve daha derin gölgelerle sunar.

Nothing OS 2.5 Open Beta 1 🤝 Android 14 Phone (2) users check back tomorrow for more details. pic.twitter.com/vsJWYgBYfc — Nothing (@nothing) October 10, 2023

Ayrıca, Android 14, veri paylaşımı ve cihaz güvenliği konularında iyileştirmeler içerir. Kullanıcılar artık daha güvenli altı haneli PIN’ler belirlemeye teşvik edilecek, bu da cihazın kilidini daha kolay açmalarını sağlayacak. Yazılım ayrıca Flash bildirimleri, geliştirilmiş Erişilebilirlik ayarları ve görme ile işitme desteği gibi birçok başka özelliği içeriyor. Nothing OS 2.5 Açık Beta 1’in Nothing Phone (2) için ne zaman sunulacağı ve nasıl katılabileceğinizle ilgili daha fazla bilgi 11 Ekim’de yani bugün açıklanacak.