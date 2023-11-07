Google’ın uzun süredir beklenen işletim sistemi Android 14, nihayet Pixel 8 ve 8 Pro’nun piyasaya sürülmesiyle birlikte sonunda resmi olarak kullanıcılarla buluştu. Bu yeni güncelleme, kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan önemli bir adım niteliği taşıyordu. Şimdiyse Google’ın çiçeği burnunda Android sürümü, ilk güncellemesinin aldı.

İçindekiler Android 14 Kasım Güncellemesine Kavuştu

Android 14 Kasım Güncellemesine Kavuştu

Her ayın ilk Pazartesi günü düzenli olarak güncellemelerini sunan Google, Kasım ayı güvenlik güncellemesini Pixel yardım forumlarında duyurarak Android 14’teki değişikliklere dikkat çekti. Güncelleme, Pixel cihazlarını UP1A.231105.003 sürüm numarasına yükseltiyor. Bu sürüm, kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklanan bir dizi düzeltme içeriyor.

Güncelleme, çeşitli alanlardaki hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içeriyor. Bunlardan en önemlisi, bazı kullanıcıların her zaman açık ekranla ilgili yaşadığı yeşil renk sorununu gideriyor. Bu sorun, zaman zaman ekran kapanırken yeşil bir flaşla sonuçlanıyordu.

Diğer düzeltilen alanlar arasında NFC ile ilgili kararsızlık sorunları ve uygulamaların zaman zaman sistem kararsızlığına neden olması gibi sorunlar bulunuyor. Ayrıca, birden fazla kullanıcının etkin olduğu cihazlarda yaşanan yer kalmaması veya yeniden başlatma döngüsüne girme sorunu da giderilmiş durumda.

Kullanıcı arayüzü tarafında da iyileştirmeler bulunuyor. Cihazın kilidini açtıktan sonra yaşanan masaüstü simgelerinin kaybolma sorunu giderildi ve çentikli veya delikli kameralara sahip cihazlarda duvar kağıtlarının zaman zaman yanlış hizalanması sorunu çözüldü.

Dokunma kaydı hassas olmadığında yaşanan ekran sarsıntısı sorunu da düzeltilmiş durumda. Bu sayede kullanıcılar, dokunma deneyimlerini daha sorunsuz bir şekilde yaşayabilecekler. Google ayrıca, güncellemenin güvenlik önlemlerini de artırdığını belirtiyor. Bu sayede kullanıcılar, Android 14’ün güncel güvenlik yamalarıyla daha güvende olacaklar.

Android 14 güncellemesi, Pixel 8 ve 8 Pro kullanıcıları için şu anda kullanılabilir durumda. Güncellemeyi kontrol etmek ve yüklemek için Ayarlar menüsüne gidip “Sistem güncellemesi” bölümünü kullanabilirsiniz. Ayrıca, Android Flash Tool’u kullanarak güncellemeyi manuel olarak yüklemek de mümkün.

Google’ın bu güncelleme ile Android 14 platformunu geliştirmeye devam etmesi, Pixel kullanıcılarının deneyimini daha da iyileştirmeyi hedefliyor. Gelecekteki güncellemelerle daha fazla yenilik ve iyileştirme bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İlk Android 14 güncellemesinde dikkatinizi çeken bir yenilik oldu mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!