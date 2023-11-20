Google, Android 14 güncellemesiyle ana ekrandaki bir simgeye uzun basarak uygulamalardan gelen bildirimleri görmeyi sağlayan özelliği kaldırdı. Önceden, bu yöntemle kullanıcılar bildirimlere erişebiliyor ve gerektiğinde bildirimleri de yönetebiliyorlardı.

İçindekiler Android 14 Bildirim Özelliğindeki Değişiklikle Kullanıcılar Şaşkın

Android 14 Bildirim Özelliğindeki Değişiklikle Kullanıcılar Şaşkın

Önceki Android sürümlerinde, bir simgeye uzun basarak gelen bildirimleri görmek mümkündü. Ancak Android 14’te, uzun basma özelliği artık bildirimleri göstermiyor. Bu değişiklik, özellikle Android kullanıcılarının bildirimleri yönetme alışkanlıklarını değiştirdi.

Yeni sürümle birlikte, uzun basma özelliği artık uygulama kısayollarını, uygulama bilgisini, uygulamayı duraklatmayı ve widget’ları gösteriyor.

Bildirimler ise artık bu listede yer almıyor. Bu değişiklik, Android 14 Beta Programı sırasında ortaya çıkmış ve kullanıcılar arasında farklı tepkilere yol açmıştı.

Bu değişiklik, Android 14’ün Pixel cihazlara stabil bir şekilde gelmesinin ardından daha fazla dikkat çekti. Kullanıcılar, bildirimleri uzun basarak görmek ve yönetmek için bu özelliğin geri getirilmesini talep ettiler. Ancak Google, değişikliğin amaçlanan bir özellik olduğunu ve düzeltilmeyeceğini açıkladı.

Şirketin kullanım istatistiklerini göz önünde bulundurarak bu değişikliği yaptığı düşünülüyor. Ancak bu değişikliğin neden yaptığı henüz net değil.

Android 14’ün bu özelliği kaldırmasının ardından kullanıcılar, yeni güncellemeyle gelen değişikliklere alışmaya çalışıyorlar.

Bazı özellikler Android ve iOS işletim sistemlerini birbirinden ayıran özellikler oluyor. Android daha kişiselleştirilebilir bir işletim sistemi iken, iPhone’ları Apple’ın istediği şekilde kullanmak zorundasınız.

Her ne kadar bu özellik yaygın kullanılmasa da, Google’ın bu seçeneği kullanıcıların elinde alması, Android’in gelecekteki durumu hakkında önemli ipuçları veriyor. Android’in de ilerde daha kısıtlayıcı bir işletim sistemi olması muhtemel.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Android nereye gidiyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!