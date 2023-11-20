Samsung, 17 Ocak 2024’te ABD’nin San Jose kentinde düzenlenecek olan Galaxy Unpack 2024 etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bu yılki etkinliğin tarihi, önceki yıllara kıyasla yaklaşık 15 gün daha ileri atılarak, önümüzdeki yılın ilk yarısında performans iyileştirmelerini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

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Raporda sadece lansman tarihine değinilmiyor, aynı zamanda Galaxy S24 serisinin ön sipariş ve satış programına dair detaylı bilgiler de yer alıyor. Seri, Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra modellerinden oluşuyor.

Ön siparişler, 17 Ocak’taki lansmandan hemen sonra başlayacak ve erken sipariş verenlerin ürünlerinin 26 ile 30 Ocak arasında teslim edilmesi planlanıyor. Galaxy S24 serisinin genel satışı ise 30 Ocak’ta başlayacak.

Ayrıca, sızıntı kaynağı Alessandro Paluzzi, Samsung Galaxy S24 telefonlarının kilit ekranında bir Instagram kamera kısayolu olabileceğini paylaştı. İlk kez Instagram uygulamasını açan kullanıcılara, bu özelliği etkinleştirmeleri için bir açılır iletişim kutusu gösterilebilir. Eğer doğruysa, bu özellik Instagram Kamerası için özgün bir özellik olup, One UI 6.1’in bir parçası olabilir.

Daha önceki raporlara göre, Galaxy S24 ve S24+’ın 50MP birincil arka kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera, 3x optik zoomlu 10MP telefoto kamera ve 12MP selfie kamerası bulunması bekleniyor.

Öte yandan, Galaxy S24 Ultra’nın 200MP birincil arka kamera, 12MP geniş açılı kamera, 3x optik zoomlu 10MP telefoto kamera, 5x optik zoomlu 50MP telefoto kamera ve 12MP ön kameraya sahip olabileceği rapor ediliyor.

Samsung’un resmi duyurusuyla ilgili daha fazla detayın önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor.