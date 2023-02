Google, Android’in bir sonraki sürümüne gelen güncellemeler hakkında fikir veren ilk Android 14 geliştirici önizlemesini yayınladı. Peki, bu güncelleme bizlere neler sunuyor? Gelin güncelleme ile gelen yeniliklere hızlıca bir göz atalım.

Güncelleme, Pil Tasarrufu kullanıcı arayüzü iyileştirmelerini, pil kullanımında ekran süresi ayrıntılarını, daha büyük ekranlarda Görev Çubuğu metin etiketlerini, Bağlantı tercihleri bölümünde Hızlı Eşleştirme seçeneğini sunuyor. Yeni Android sürümü ise UpsideDownCake kod adına sahip.

Google, Android 14’ün geliştiricilerin üretkenliğini artırmayı amaçladığını ve performans, gizlilik, güvenlik ve kullanıcı özelleştirmesinde iyileştirmeler içerdiğini belirtti.

Cihazlar ve form faktörleri arasında çalışma: Uygulamaları büyük ekranlar ve katlanabilir cihazlar için hazırlamak için güncellenmiş uygulama kalitesi rehberliği ve daha fazla öğrenme kaynağı sağlanmıştır. Büyük ekran galerisi, sosyal ve iletişim, medya, üretkenlik, alışveriş ve okuma uygulamaları gibi farklı uygulama kategorileri için başarılı tasarım kalıpları ve ilham sergiliyor. Google, Çoklu cihaz deneyimlerinin Android’in geleceği için büyük bir odak noktası olduğunu söylüyor.

Arka plan çalışmasını kolaylaştırmak: Android 14, uygulamaların etkileşim şeklini geliştirmeye, sistem performansını artırmaya, pil ömrünü iyileştirmeye ve rafine bir kullanıcı deneyimi sağlamaya devam ediyor.

JobScheduler ve Foreground Hizmetlerinde güncellemeler ve eklemeler: Android 14 ile, kullanıcı tarafından başlatılan veri aktarımları için yeni özellikler ve ön plan hizmet türlerini beyan etmek için güncellenmiş gereksinimler de dahil olmak üzere Foreground Services ve JobScheduler gibi mevcut API’lerde değişiklikler yapılmaktadır. Google Play, bu API’lerin uygun kullanımı için yeni politikalar da uygulayacak ve daha fazla bilgi yakında duyurulacaktır.

Özelleştirme: Android 14, kullanıcılara erişilebilirlik ve uluslararasılaştırmadaki iyileştirmeler de dahil olmak üzere deneyimlerini kişiselleştirme yeteneği sağlamaya devam ediyor.

Artan Yazı Tipi Boyutu: Android 14’ten başlayarak, kullanıcılar Pixel cihazlarda önceki maksimum %130’a kıyasla yazı tipi boyutunu %200’e kadar artırma seçeneğine sahip olacaklar.

Uygulama başına dil tercihleri: Giriş Yöntemi Düzenleyicileri artık klavye dilini buna göre güncellemeye izin veren geçerli uygulamanın kullanıcı arayüzü dilini belirlemek için LocaleManager.getApplicationLocales’ı kullanabilir.

Dilbilgisi API’si: Dilbilgisi Bükülme API’si, dilbilgisi cinsiyeti olan dilleri konuşan kullanıcılar için daha kolay destek sağlar.

Gizlilik ve Güvenlik Geliştirmeleri: Android 14, gelişmiş gizlilik ve güvenlik için çalışma zamanı alıcıları, daha güvenli örtük niyetler, daha güvenli dinamik kod yükleme, targetSdkVersion’ın 23’ten düşük olan uygulamaların engellenmesi, Kimlik Bilgisi Yöneticisi ve Passkeys desteği, uygulama uyumluluğu ve daha fazlası gibi özellikler içerir.

