Google Android 13 QPR2 beta sürümünü kullanıma sundu. Bu yapı, çeşitli sorunlara birçok düzeltme getirmenin yanı sıra, kısmi ekran görüntüleri almanıza olanak tanıyan bir araç olan Kısmi Ekran Kaydı gibi bazı yeni özellikler de içeriyor. Yenilikler bunlarla sınırlı değil Google, kilit ekranında özel kısayollar üzerinde de çalışıyor.

İçindekiler Pixel kilit ekranında özel kısayollar

Pixel kilit ekranında özel kısayollar

Bu pratik özellik, Mountain View firmasının Apple veya Samsung gibi birçok rakibinde bulunabildiği için yeni değil. Ancak, bazı nedenlerden dolayı Google bunu Piksellerine dahil etmeyi uygun görmedi. Yakında bu durum değişecek gibi duruyor.

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Mishaal Rahman tarafından Twitter’da paylaşılan bu ekran görüntülerinde görebileceğimiz gibi, Duvar Kâğıdı ve Stil menüsünden ve Kısayollar sekmesinden kilit ekranının sağ veya sol tarafına özel kısayollar uygulamak mümkün olacak. Kullanıcı, el feneri, Rahatsız Etmeyin modu, Fotoğraf uygulaması gibi belirli işlevlere hızlı bir şekilde erişebilir ve hatta kilidini açmak zorunda kalmadan Pixel’e bağlı bir cihazı kontrol edebilir.

Yine de çok heyecanlanmadan önce, bu özelliğin Mart 2023’te beklenen Android 13’ün son sürümüne yapılacak bir sonraki güncellemede gerçekten kullanıma sunulacağının garantisi yok. Yine de birisinin neden onu bir kenara bırakmaya karar verdiğini anlamak zor. Gerçekten de üreticinin bu özelliği kendi akıllı telefonlarında bir süredir sunan rakiplerini yakalamasının zamanı geldi.