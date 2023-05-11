Google, kayıtlı Pixel kullanıcılarına beta sürümünü sunmadan önce Android 14 Geliştirici ön izlemesini tamamladı. Şirket, temmuz ayında platform kararlılığına ulaşmayı hedeflerken, ağustos ayında kararlı bir Android 14 güncellemesinin sunulması bekleniyor. Xiaomi de şimdi beta testine katılıyor. Şirketin resmi açıklamasına göre, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 12T Android 14 beta güncellemesi alacak.

Xiaomi birkaç gün önce Çin’de Android 14 için dahili testlere başladı. Çinli şirket, beklendiği gibi ön izlemeyi telefonlarının küresel modellerine genişletti. Yalnızca amiral gemisi Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro ile Xiaomi 12T kullanıcıları yapıyı yükleyebilecek.

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Xiaomi telefonlar için Global Android 14 beta güncellemesi yalnızca geliştiriciler için mevcut olacak. Birkaç hafta önce kayıtlı Pixel kullanıcıları için gelen Android 14 beta 1 güncellemesini temel alıyor. Yapıyı günlük sürücü olarak kullanılan cihazınıza yüklemenizi önermiyoruz.

Ayrıca, bu bir fastboot derlemesidir, yani yüklemek cihazınızdaki tüm verileri silecektir. Kuruluma devam etmeden önce verilerinizi yedeklemeniz önemlidir.

İçindekiler Xiaomi telefonlar için Global Android 14 beta güncellemesini indirin

Xiaomi telefonlar için Global Android 14 beta güncellemesini indirin

Şimdilik sadece üç Xiaomi telefonu teste katılıyor. Diğer telefonların da beta aşamasına katılmasını umuyoruz. Yapının bir stok Android olduğunu ve fastboot yöntemini kullanarak flashlamanız gerektiğini unutmayın.