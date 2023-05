Google, kayıtlı Pixel kullanıcılarına beta sürümünü sunmadan önce Android 14 Geliştirici ön izlemesini tamamladı. Şirket, temmuz ayında platform kararlılığına ulaşmayı hedeflerken, ağustos ayında kararlı bir Android 14 güncellemesinin sunulması bekleniyor. Xiaomi de şimdi beta testine katılıyor. Şirketin resmi açıklamasına göre, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 12T Android 14 beta güncellemesi alacak.

Xiaomi birkaç gün önce Çin’de Android 14 için dahili testlere başladı. Çinli şirket, beklendiği gibi ön izlemeyi telefonlarının küresel modellerine genişletti. Yalnızca amiral gemisi Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro ile Xiaomi 12T kullanıcıları yapıyı yükleyebilecek.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy S20 FE ve Galaxy A73 için Güncelleme Yayınladı

🎉Latest news!

Android 14 Beta is available for #Xiaomi13Pro, #Xiaomi13, and #Xiaomi12T. 🔝

Developers can explore the new features now!

Do share your valuable feedback with us in the comment section.

👉 Learn more: https://t.co/h7IZPIOMO6#Android14 #GoogleIO #MIUI #Xiaomi pic.twitter.com/c7HTXStKU9

— Xiaomi (@Xiaomi) May 10, 2023