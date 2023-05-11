Mayıs ayında sadece 10 gün geçirdik ve Samsung şimdiden çok sayıda cihazı için güvenlik yamaları yayınladı. Şirket geçtiğimiz günlerde Galaxy S21 FE, Galaxy A23 ve Galaxy A52 için güncellemeyi yayınladı. Şimdi ise Mayıs 2023 güvenlik yaması Galaxy S20 FE de gelmiş oldu. Güncelleme şu anda telefonun 4G Snapdragon versiyonuna gönderiliyor. Ayrı olarak, Galaxy A73 de en son güvenlik güncellemesini alıyor.

İçindekiler Galaxy A73 ve Galaxy S20 FE en son güncellemeyle güvenlik desteği alıyor

Galaxy A73 ve Galaxy S20 FE en son güncellemeyle güvenlik desteği alıyor

Sammobile haberine göre, Mayıs 2023 güvenlik yaması Galaxy A73’e A736BXXS3CWE1 firmware sürümü ile sunuluyor. Şu anda güncelleme yalnızca Brezilya’daki birimlere dağıtılıyor ancak kısa süre içinde daha fazla bölgeye yayılmasını bekleyebiliriz. Güncelleme 227.29MB boyutunda ve bazı küçük hata düzeltmeleri dışında herhangi bir yeni özellik getirmiyor.

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Benzer şekilde, Galaxy S20 FE, G780GXXU4EWD2 ürün yazılımı sürümü ile en son Mayıs güvenlik yamasını alıyor. Güncelleme şu anda Rusya’da mevcut ve önümüzdeki birkaç hafta içinde daha fazla ülkeye yayılması bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse, bu telefon 2020 yılında tanıtılmıştı ve Samsung’un o zamanki güncelleme politikasına göre, herhangi bir büyük güncelleme almayacak, ancak iki yıl daha güvenlik yamaları almaya devam edecek.

Yukarıda belirtilen cihazların kullanıcıları güncelleme için bir OTA bildirimi alıyor olmalıdır. Eğer almazlarsa, Ayarlar ” Yazılım güncelleme bölümüne gidip İndir ve yükle seçeneğine dokunarak güncellemeyi manuel olarak yükleyebilirler. Güvenlik yamaları genellikle verilerinizi etkilemez, ancak bir yedek tutmak her zaman iyi bir fikirdir.