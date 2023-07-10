Google’ın yeni amiral gemisi modeli Google Pixel 8 ve 8 Pro hakkında daha fazla bilgi ortaya çıktı. İçeriden bilgi sızdıran ünlü isim Yogesh Brar, en küçük amiral gemisi modelin temel özelliklerini ve fiyatını açıkladı.

Bu bilgilere göre, Pixel 8; Full HD+ çözünürlüğe sahip 120 hertz 6.17 inç OLED ekrana, Tensor G3 SoC’ye, 8 GB RAM’e, 128 veya 256 GB flash belleğe, Samsung GN2 sensörüne dayalı 50 MP ana kamera, 12 MP çözünürlüğe sahip ultra geniş açılı bir kamera, 11 MP çözünürlüğe sahip bir ön kamera, ultrasonik alt ekran parmak izi sensörü ve 24 watt kablolu ve 12 watt kablosuz şarja sahip 4485 mAh pil özelliklerine sahip olacak.

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Yeni modelin 650 dolar fiyat etiketiyle geleceği söyleniyor, yani cihazın fiyatı Pixel 7’ye göre 50 dolar artacak. Bu, Pixel 6’dan itibaren model neslinin değişmesi ile birlikte fiyatın ilk kez arttığı anlamına geliyor. Ancak genel olarak, Pixel 8 diğer amiral gemilerine kıyasla çok uygun fiyatlı olmaya devam edecek ve bu nedenle ana avantajlarından birini kaybetmeyecek.

Yogesh Brar, daha önce birçok doğrulanan bilgi sızıntısı paylaştı. En sonunda, resmi prömiyerlerinden birkaç gün önce Redmi A1, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’nun özelliklerini ortaya koydu ve ayrıca dünyanın Snapdragon 4 Gen 1 işlemcisine sahip ilk telefonu olan iQOO Z6 Lite 5G’yi tanıttı.